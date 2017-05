HTC U 11, apare in primele teste benchmark cu Snapdragon 835 si 4GB RAM

Pe 16 mai, HTC este asteptat sa lanseze smartphone-ul varf de gama pe anul 2017, HTC U 11, in cadrul unui eveniment ce va fi transmis in direct din trei locatii: New York, Londra si Taipei.

Telefonul a fost recent observat in presupuse rezultate de benchmark pe site-ul celor de la Geekbench, unde HTC U 11 apare echipat cu chipsetul Qualcomm MSM8998 (incorporeaza procesorul octa-core Snapdragon 835 de 1.9GHz) si 4GB memorie RAM, si ruleaza sistemul de operare Android 7.1.1 (Nougat).

Conform listarii de pe Geekbench, HTC U 11, a realizat un scor de 1.912 puncte single-core, respectiv 6.137 puncte multi-core, astfel ca el se claseaza la acelasi nivel cu rezultatele obtinute de telefon flagship Galaxy S8 echipat cu Snapdragon 835 si putin mai slab comparativ cu Galaxy S8 echipat cu procesorul Exynos 9 (produs de Samsung prin procedeul tehnologic 10nm).

HTC U 11 va sosi cu o functie unica pentru piata de smartphone, si anume posibilitatea de a controla telefonul numai cu o singura mana multumita tehnologiei HTC Sense Edge. Aceasta noua tehnologie va permite executarea de comenzi de tip tap / swipe / scroll pe marginile telefonului, astfel ca nu va mai fi nevoie ca utilizatorul sa tina cu ambele maini telefonul pentru a-l putea controla, dupa cum se poate observa si din teaser-ul video aparut pe internet recent.