Specificatiile telefonului HTC U 11 apar pe spatele presupusului ambalaj retail

Mai sunt aproximativ 2 saptamani pana la marele eveniment al celor de la HTC, programat pentru data de 16 mai 2017, in trei locatii de pe glob: Londra, New York si Taipei.

In cadrul evenimentului este asteptat sa debuteze varful de gama al producatorului taiwanez pe anul in curs, HTC U 11, telefon ale carui caracteristici apar din nou in presa. De aceasta data, prin intermediul unei imagini care se presupune ca ne arata partial partea din spate a cutiei in care va fi ambalat si livrat catre clienti smartphone-ul. Parte a cutie pe care apar specificatiile telefonului HTC U 11 si care confirma ca vom avea parte de doua variante: un model cu 64GB spatiu intern de stocare fisiere + 4GB RAM, respectiv un model cu 128GB spatiu intern si 6GB memorie RAM.

De asemenea, pe cutie apare informatia potrivit careia telefonul va beneficia de un ecran 2K (Quad HD — rezolutie 1.440 x 2.560 pixeli) cu diagonala de 5.5″, va fi echipat cu procesorul octa-core Snapdragon 835, acceleratorul grafic mobil Adreo 540, camere foto de 12MP pe spate cu apertura f/1.7 si stabilizare optica a imaginii, respectiv o camera de 16MP pe partea din fata pentru selfies de inalta calitate cu apertura f/2.0 (unghi larg pentru selfies in grup).

HTC U 11 este asteptat sa soseasca cu noua tehnologie Edge Sense, care va permite accesarea si utilizarea telefonului prin intermediul comenzilor tactile (scroll/swipe) efectuate pe marginile (stanga si dreapta) a telefonului (oarecum pe rama), cu o baterie de 3.000 mAh incorporata in telefon (nedetasabila) si sistemul de operare Android, versiunea 7.1.1 Nougat, dar si cu tehnologie audio HTC Boomsound si, posibil, tehnologie Vive (VR).

Ce parere aveti vis-a-vis de aceste caracteristici?

