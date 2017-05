Acer lanseaza seria 2017 de laptopuri Swift si Aspire. Pret si detalii!

Acer anunta lansarea a doua noi modele de notebook din seria Swift: Acer Swift 3 si Swift 1, ambele avand sistem de operare Windows 10. Acer Swift 3 este un dispozitiv elegant si portabil, cu performante de top, ideal pentru activitati in afara biroului, in orice mediu de lucru. Acer Swift 1 ofera utilizatorilor specificatiile esentiale pentru a fi productivi la birou sau in sala de clasa, impreuna cu un design elegant, la preturi accesibile.

De asemenea, tot la evenimentul ce a avut loc la New York, Acer a lansat si noua serie de notebook-uri Aspire, destinate unei varietati mai mari de utilizatori. De la modelele Aspire 1 si Aspire 3 ideale pentru studenti si familie, la Aspire 5 si Aspire 7 create pentru a oferi performante de top si durata de viata prelungita a bateriei, noile modele sunt echipate cu sistem de operare Windows 10.

Acer Swift 3 – Specificatii de top la preturi competitive

Cu o grosime de 17.95 mm si o greutate de 1.8 kg, design-ul zvelt si usor al noului Swift 3 se distinge prin finisaje din aluminiu periat, lucru care ii confera un aspect robust, dar si un sentiment placut la atingere. Este echipat cu procesoare Intel Core din generatia 7, placi grafice Intel HD sau NVIDIA GeForce si ofera o durata de viata a bateriei de pana la 10 ore1, pentru a ajuta utilizatorii sa isi duca la indeplinire sarcinile de pe parcursul unei zile intregi. Pe langa durata lunga de viata a bateriei, Swift 3 cuprinde o serie de specificatii indispensabile pentru a atinge productivitatea maxima, cum ar fi ecrane Full HD IPS anti-glare de 14” sau 15.6”, SSD-uri rapide de 512GB sau HDD spatioase de 1TB, pana la 8GB memorie si tehnologie wireless 2×2 MIMO 802.11ac pentru conectivitate rapida si stabila.

Acer Swift 1 – Usor, portabil, la preturi accesibile

Usor si portabil, cu un pret corect pentru un student sau persoane cu un buget restrans, Swift 1 include caracteristici esentiale pentru productivitate mobila. Cu o grosime de 14,95 mm si cantarind 1,3 kg, sasiul metalic al lui Swift 1 este disponibil in trei culori (Silver Pure, Luxury Gold si Sakura Pink).

Cu o durata de viata a bateriei de pana la 10 ore, Swift 1 este un notebook fiabil ce ofera cateva ore suplimentare pentru studiul la pre tarzii sau navigare web. Noul Swift 1 are un ecran Full HD IPS de 13.3”, processor Intel Pentium sau Celeron, 4GB memorie si un SSD de 64GB, 128GB sau 256GB, ori stocare eMMC.

Ambele notebook-uri au suport pentru Windows Hello prin cititoarele de amprente pentru conectari rapide si sigure, in timp ce certificarea Skype for Business asigura o comunicare clara si fara intreruperi si o experienta Cortana cu voce excelenta. Dispozitivele includ, de asemenea, si Acer BluelightShield, o aplicatie care permite utilizatorilor sa controleze cat de multa lumina albastra este emisa, pentru a reduce tensiunea acumulata la nivelul ochilor si Acer TrueHarmony, care ofera un sunet mai indraznet si mai realist, pentru o experienta mai bogata si mai plina de bucurie.

Pentru utilizatorii care se afla in cautare de performante de top, notebook-urile din noua serie Aspire 7 sunt echipate cu procesoare Intel Core i7 din generatia 7 si grafica NVIDIA GeForce GTX 1060. Aspire 5 a fost creata pentru cei care muncesc mult si care se joaca si mai mult, incorporand performante grafice si de procesare de top, precum si un ecran Full HD.

Aspire 1 – Esential pentru era cloud

Aspire 1 a fost creat pentru utilizatorii care cauta un notebook pentru partajare cu familia si navigare web, sau ca al doilea dispozitiv. Acesta include un abonament de un an pentru Office 365 Personal si 1TB de stocare OneDrive. Cu tehnologia wireless 802.11ac – de trei ori mai rapida decat tehnologia wireless traditionala – un port USB 3.0, doua porturi USB 2.0, un port HDMI si Ethernet, Aspire 1 ofera conectivitate fara efort. Dispozitivul de 14 inci este alimentat de procesoare Intel Celeron sau Pentium cu memorie eMMC de 32 sau 64 GB, memorie DDR3L de 4 GB, grafica Intel HD si o durata de viata a bateriei de pana la 9 ore. Toate acestea sunt montate intr-un sasiu elegant, care are o grosime mai mica de 18 mm si cantareste doar 1,65 kg.

Aspire 3 – Putere de calcul zilnica

Urmand acelasi design si inspiratiile creative ale Aspire 1, pe Aspire 3 au fost adaugate optiuni extra pentru a oferi un impuls de performanta pentru nevoile mai intense de consum media. Aspire 3 are un ecran HD de 14″ sau 15,6″ ori Full HD de 15,6″. Optiunile procesorului pentru procesoarele Aspire 3 includ IntelCore, Celeron si Pentium, cu o memorie de pana la 12 GB. Acesta include, de asemenea, si tehnologia Acer BlueLightShield, care reduce expunerea la lumina albastra, lucru care ajuta la reducerea tensiunii acumulate la nivelul ochilor.

Aspire 5 – Un laptop performant, care se distinge din multime

Imbunatatind capacitatile si designul pentru a se potrivi cu cerintele mai exigente ale utilizatorilor, Aspire 5 pare sa se potriveasca unui stil de viata cu utilizare mai intensa, fiind un produs performant si fiabil, pentru cei care creeaza si partajeaza continut. De la editare foto sau publicare online, Aspire 5 este instrumentul principal in jurul caruia utilizatorii isi pot organiza stilul de viata ocupat.

Aspire 5 este echipat cu procesoare Intel Core din generatia 7 si cu cele mai noi placi grafice NVIDIA GeForce, impreuna cu un maxim de memorie de 20GB DDR4 2400MHz. In ceea ce proveste spatiul de stocare, seria Aspire 5 ofera o gama larga de optiuni, de la HDD-uri de pana la 2TB si SSD-uri M.2 de pana la 256GB.

Preturi si disponibilitate

Seria Swift 3 va fi disponibila in Europa din luna iunie, la preturi incepand de la €649

Seria Swift 1 va fi disponibila in Europa din luna iunie, la preturi incepand de la €399.

Seria Aspire 1 va fi disponibila in Europa din luna iunie, la preturi incepand de la €249.

Seria Aspire 3 va fi disponibila in Europa din luna iunie, la preturi incepand de la €399.

Seria Aspire 5 va fi disponibila in Europa din luna iunie, la preturi incepand de la €549.

Seria Aspire 7 va fi disponibila in Europa din luna iulie, la preturi incepand de la €899.