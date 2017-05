Microsoft anunta Windows 10 S, o versiune sigura si rapida dedicata elevilor si studentilor

Microsoft a sustinut la mijlocul acestei saptamani o conferinta de presa in cadrul careia a anuntat o serie de noutati printre care Windows 10 S si un notebook denumit Surface Laptop.

Microsoft anunta Windows 10 S

Windows 10 S este o versiune mai lite a sistemului Windows 10 (Pro) deoarece se incarca mai repede fiind un sistem care necesita mai putin spatiu pentru instalare si de asemenea este mai secure (mai sigur), conform spuselor celor de la Microsoft. Acest lucru se datoreaza faptului ca utilizatorul nu va putea instala orice aplicatie sau joc odata ce a bootat in acest nou sistem Windows 10 S, ci va avea acces doar la aplicatiile disponibile pe Windows Store.

Microsoft pare sa o fi luat pe urma celor de la Google si al lor sistem Chrome OS disponibil pe laptopurile Chromebook, modele mai slab echipate hardware si la un pret mult mai accesibil elevilor si studentilor pentru a fi utilizate la scoala. Din pacate, primul laptop anuntat de Microsoft in cadrul aceluiasi eveniment, care ruleaza sistemul Windows 10 S, nu este tocmai ieftin, pretul pentru un astfel de laptop incepe de la $999.

Cu Windows 10 S, Microsoft isi doreste un sistem de operare disponibil rapid elevilor si studentilor, pentru ca focusul lor sa fie pe educatie si nu pe rezolvarea problemelor tehnice pe care le-ar putea avea gadgeturile cu ale lor sisteme de operare.

Problema e ca, Windows, a fost intotdeauna un sistem problematic si toata lumea stie asta. Ramane sa testam primele produse care vin cu acest sistem de operare in varianta Lite, dar secure. In plus, pentru achizitia unei licente Windows 10 S, Microsoft cere cel putin $190, ceea ce ar insemna ca in Romania o astfel de licenta va costa cel putin 190 de euro, dar, cel putin, primesc la pachet Minecraft: Education Edition si Microsoft Office 365 for Education cu Microsoft Teams inclus, gratuit. Scolile care detin licenta originala Windows Pro pe calculatoarele din dotare, vor primi Windows 10 S gratuit (deocamdata nu se stie decat de SUA, asteptam sa vedem daca Romania va primi o astfel de oferta).