Aspire U27 si Aspire Z24, cele mai noi Desktopuri All-in-One de la Acer

Acer Romania anunta lansarea noilor desktop-uri all-in-one Aspire U27 si Aspire Z24, modele elegante cu un design foarte subtire. Daca modelul Acer Aspire U27 este echipat cu un ecran cu diagonala de 27″, modelul Aspire Z24 vine cu un ecran ceva mai mic in dimensiuni, masurand 23.8″ in diagonala. Ambele sunt echipate cu procesoare Intel Core din generatia 7 si memorie optionala Intel Optane, ambele dispozitive ofera o experienta Windows 10 performanta si fluida, in timp ce adauga si un element de stil in mediul de lucru.

“Suntem foarte entuziasmati sa echipam desktopurile all-in-one cu sistemul nostru de racire inovator LiquidLoop fara ventilator. Sistemul de racire ne-a permis sa creem design-ul ultra-subtire premiat al Aspire U27, permitandu-i sa straluceasca ca o piesa moderna de decor, dar destul de linistita pentru a nu distrage atentia,” a declarat Jeff Lee, Director General, Stationary Computing, IT Products Business, Acer Inc.”

Aspire U27, castigator al premiului iF Design 2017, are un sasiu impresionant de 12 mm (0.5 inci) si un suport metalic elegant. Cu un display Full HD de 27″ (1920 x 1080) si un subwoofer special conceput care ofera un bas profund si puternic, acest sistem all-in-one ofera divertisment performant.

Aspire U27 are sistem de racire LiquidLoop proprietar Acer, care permite functionarea silentioasa. Utilizeaza evaporarea si condensarea lichidului pentru a transporta si a disipa caldura, facandu-l eficient din punct de vedere energetic si prelungind durata de viata a produsului.

Aspire Z24 este extrem de subtire, 11mm (0,4 inci), cu o carcasa frumoasa, fiind un element elegant si potrivit in orice incapere. Acesta este disponibil cu grafica NVIDIA GeForce 940MX, oferind o putere suplimentara pentru o gama larga de activitati, impreuna cu unitatea optica din dotare.

Aspire U27 si Aspire Z24 au tehnologia Acer ExaColor care corecteaza culorile si ajusteaza contrastul, pentru o calitate precisa a imaginii, un avantaj deosebit pentru cei care sunt pasionati de fotografia digitala, de jocuri, social media si continutul prin intrarea HDMI. In plus, Aspire U27 si Aspire Z24 includ tehnologia Acer BlueLightShield, care reduce emisia de lumina albastra si poate ajuta la reducerea solicitarii ochilor, in timp ce tehnologia Acer Flickerless reduce oboseala ochilor. Dolby Audio Premium ofera un sunet excelent, in timp ce va bucurati de filme sau jocuri.

Un suport inteligent de gestionare a cablului din piele pastreaza spatiul de lucru aerisit si ordonat, in timp ce un ecran care se inclina de la -5 la 25 de grade permite ajustarea usoara a unghiurilor de vizualizare, pentru confort maxim in timpul navigarii, vizionarii filmelor sau apelurilor video.

Acer Aspire U27 va fi disponibil in Europa din luna mai, la preturi incepand de la €1,299. Acer Aspire Z24 va fi disponibil in Europa din luna iunie, la preturi incepand de la €749.