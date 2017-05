HTC U Ultra cu sticla de safir este foarte rezistent la zgarieturi (video)

Pe data de 12 ianuarie 2017, HTC, anunta lansarea smartphone-urilor U Play si U Ultra (cel din urma aflandu-se in aceasta perioada la noi la redactie pentru teste si review), modele care, intre timp, au ajuns si in Romania la un pret similar cu cel al majoritatii varfurilor de gama actuale. In plus, exista si o varianta cu sticla de safir care abia a inceput sa isi faca aparitia pe piata din Asia, deoarece acest tip de sticla este foarte greu de realizat, mai ales la dimensiunile phablet-ului U Ultra.

Un faimos vlogger de pe YouTube (din SUA) a reusit sa achizitioneze un astfel de telefon U Ultra cu sticla de safir, pe care a efectuat o serie de teste de rezistenta pentru a se convinge de duritatea acestei sticle promovata atata de intes de producatorul taiwanez.

Conform acestuia HTC U Ultra (in varianta editie cu sticla de safir) este exact ceea ce HTC a anuntat in conferinta de presa din luna ianuarie, adica, un smartphone in intregime acoperit cu sticla de safir, foarte rezistent la zgarieturi. Vestea e cu atat mai interesanta cu cat cei de la Apple au incercat in trecut sa realizeze astfel de sticla pentru telefoanele sale iPhone, insa au esuat lamentabil. Firma care trebuia sa produca aceasta sticla protectoare pentru Apple a dat faliment in incercarea sa de a investi masiv in productia de sticla de safir, si asta deoarece un astfel de strat de mari dimensiuni este extrem de greu de realizat si costisitor pe deasupra.

Cu toate acestea, se pare ca, HTC, a reusit sa faca acest lucru motiv pentru care editia U Ultra cu sticla de safir poate fi o optiune serioasa de achizitie anul acesta, pentru cei in cautarea unui telefon cu ecran mai rezistent ca sticla Gorilla Glass 5.

Aceasta editie limitata ar putea ajunge si in Romania in stocuri limitate, prin oferta retailerilor locali.

Vazand testele efectuate de vlogger-ul Jerry, cred ca, cu totii, ne-am dori telefoane cu un ecran care sa nu se zgarie atat de usor, insa si pretul este unul pe masura. HTC U Ultra Sapphire Edition are un pret de 945$, ceea ce s-ar traduce undeva la 950 de euro, daca telefonul va ajunge in aceasta varianta cu sticla de safir in Romania.