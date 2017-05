Imagini superbe cu ceea ce ar putea fi HTC U 11 (varful de gama pe 2017)

Cu 10 zile ramase pana la lansarea pe piata a mult-asteptatului varf de gama din 2017 de la HTC, U 11, noi informatii si imagini apar in mediul online, care sugereaza catre un smartphone de top cu un design luxuriant, mai ales daca va fi disponibil si in varianta pe rosu cu negru, asa cum se poate observa in randarile realizate in CAD de sursa care ar fi vazut telefonul.

Din punct de vedere al caracteristicilor, HTC U 11, va fi dotat cu un ecran Super LCD, cu rezolutie Quad HD si un strat de sticla Gorilla Glass 5 peste pentru protectie. Va fi echipat cu procesorul Snapdragon 835 si e posibil sa il vedem in variante cu 4 si 6 GB memorie RAM si 64 / 128 GB memorie interna pentru stocare fisiere. De asemenea, telefonul va rula sistemul de operare Android 7.1 Nougat cu o noua interfata grafica care aduce si o functie nou — Edge Sense, ce va permite utilizatorilor sa controleze telefonul doar cu o singura mana prin intermediul posibilitatii de scroll si tap direct pe marginile (stanga, dreapta) telefonului.

In plus, HTC U 11 este asteptat sa soseasca cu tehnologie UltraPixel 3 si o camera cu un senzor de 12MP (f/1.7 apertura), dar care nu iese atat de mult din carcasa cum o face camera de pe U Ultra. Pe partea din fata U 11 va fi echipat cu un senzor de 16MP. Telefonul va beneficia de conectivitate 4G LTE cu viteze de descarcare de pana la 1Gbps (unde reteaua telecom permite), cu Bluetooth 5.0, NFC, UBS-C si vor exista variante single si dual SIM se pare. De mentionat ca, telefonul U 11 nu va beneficia de mufa jack de 3.5mm. Cel putin asta sugereaza zvonurile actuale.

HTC U 11 va dispune de tehnologie Boomsound (Hi-Res Audio playback) si USonic (tehnologie pentru anularea zgomotului din fundal), dar si de o baterie de 3.000 mAh care se va reincarca rapid prin intermediul tehnologiei de incarcare rapida Quick Charge 3.0, pusa la dispozitie de Qualcomm.

Varful de gama al celor de la HTC pe 2017 este certificat IP57, ceea ce inseamna ca va fi cat de cat protejat de apa si praf, iar daca imaginile de mai sus sunt apropiate de ceea ce HTC se pregateste sa lanseze in cadrul evenimentului programat pe data de 16 mai, atunci lupta la titlul pentru cel mai frumos si mai performant smartphone din 2017, se inteteste.

