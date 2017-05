Meitu M8 si Meitu T8, doua telefoane deosebite cu editii Sailor Moon si Hello Kitty

Cand vine vorba de design-ul smartphone-urilor actuale majoritatea nu aduc prea multe noutati, insa din cand in cand apare cate o companie precum Meitu (China), care lanseaza modele ceva mai deosebite, avand un public tinta. De exemplu, saptamana aceasta, Meitu a anuntat lansarea pe piata a doua telefoane noi: Meitu M8 si Meitu T8, al caror design iese usor din tiparul obisnuit al telefoanelor smart, a caror functionalitate se adreseaza in mare parte sexului frumos.

Telefoanele vin inclusiv in editie speciala Sailor Moon (indragitul desen animat asiatic din anii 90, difuzat pe postul TVR1). In plus, aceasta editie speciala de smartphone cu Android, Meitu, este insotita de un selfie stick cu tematica Sailor Moon si pe aceeasi culoare roz (vezi foto mai jos).

Meitu M8 este dotat cu un ecran de 5.2″ in diagonala, este echipat cu procesorul MediaTek Helio X20, cu 4GB memorie RAM, 64GB spatiu intern, o baterie de 3.000 mAh si camere foto pe fata de 12MP cu stabilizare optica a imagini pentru selfies si senzor Sony IMX362, respectiv o camera de 21MP pe spate cu senzor Sony IMX230. Se pune mare accent pe realizarea de fotografii si selfies cu acest smartphone. Telefonul ruleaza rom-ul MEIOS 3.6, bazat pe Android Marshmallow.

Telefonul M8 va fi comercializat in patru variante. Modelul standard va avea un pret de aproximativ 380$, modelul editie speciala Hello Kitty va costa aproximativ 405$, varianta customizata ajunge la 420$, iar versiunea editie limitata Sailor Moon Pretty Soldier de culoare roz va avea un pret de 435$ si vor fi disponibile numai 10.000 de unitati, insa daca succesul vanzarilor va fi pe masura asteptarilor, e posibil sa il vedem si pe piete precum cele din Europa.

Modelul Meitu T8 are de asemenea un ecran AMOLED cu diagonala de 5.2″, procesorul Helio X20, camera foto principala de 21MP si 4GB memorie RAM, insa vine cu 128GB spatiu intern si o baterie cu capacitatea de 3.580 mAh.