Pretul televizoarelor Sony BRAVIA A1 OLED 4K HDR 

La inceputul acestui an, la Consumer Electronics Show 2017, in Las Vegas, Sony introducea pe piata o noua gama de televiozare inteligente OLED, printre care si seria BRAVIA A1 OLED 4K HDR echipata cu procesorul 4K HDR X1 Extreme si primul sistem audio Acoustic Surface din lume.

„In urma lansarii televizorului in cadrul CES, din luna ianuarie a acestui an, am primit extrem de multe reactii pozitive, care au laudat combinatia de imagini OLED de calitate superioara redate de BRAVIA A1 OLED si sistemul de sunet inedit Acoustic Surface. Suntem foarte bucurosi sa lansam pe piata europeana televizorul BRAVIA A1 OLED in luna mai,” a declarat Motoi Kawamura, Head of TV Marketing and Product Planning, Sony Europa.