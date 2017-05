Acoperisul solar Tesla poate fi precomandat de luna aceasta si din Romania

Dupa lansarea celui mai ieftin model de masina electrica de serie in 2016, Model 3, si achizitia companiei SolarCity, Tesla a anuntat spre finalul anului trecut propriul acoperis solar pentru case, insa, la acea data, nu putea fi achizitionat sau precomandat de nimeni.

La ceva mai mult de 5 luni distanta, Elon Musk, anunta ca, incepand de saptamana aceasta acoperisul solar poate fi precomandat din orice tara (inclusiv din Romania), insa instalarea si livrarile vor incepe numai in Statele Unite imediat, in Europa si la noi, vor ajunge abia din 2018.

Tesla solar glass roof orders open this afternoon. I think it will be great. More in about 10 hours …

