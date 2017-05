Mokase, husa de smartphone care poate prepara cafea instant

Un proiect aparut recent pe Kickstarter, sugereaza ca, poate prepara cafea instant cu ajutorul smartphone-ului. Nu, nu va duceti cu gandul prea departe pentru ca nu e vorba despre un expresor de cafea ce poate fi controlat prin intermediul unei aplicatii, ci este vorba despre o husa de smartphone care poate prepara o cafea la nevoie si rapid chiar in interiorul ei. Da, in husa propriu-zisa!

Mokase, caci aceasta este denumirea husei de telefon care poate prepara cafeaua folosindu-se de energia bateriei sale, poate stoca pana la 25 ml de apa, iar pentru prepararea cafelei nu aveti nevoie de cat de o capsula de cafea Mokase disponibila in trei arome: clasic, arabic si prajita.

Husa este echipata cu o baterie proprie Li-Ion si cu un rezistor care poate incalzi apa stocata (cei 25ml) de la 15 grade celsius pana la 50-60 de grade in doar 8 secunde. Modul de preparare si de incalzire a cafelei se face prin intermediul unei aplicatii ce trebuie descarcata pe smartphone.

Inventatorii husei Mokase (italieni la origine, cum altfel!? :D) spun ca, caldura emisa de rezistorul construit dintr-un aliaj metalic, nu afecteaza in niciun fel smartphone-ul si ca husa este compatibila cu telefoane Samsung, LG, Huawei si Apple.

Singura problema a acestei huse este capacitatea mica de stocare apa (25ml), ceea ce inseamna ca utilizatorul va beneficia numai de o ceasca de cafea scurta si nu de un pahar cum se ofera la Starbucks sau in alte cafenele specializate. Dar, cel putin, beneficiati de o ceasca de cafea instant in drum spre birou, cand va aflati in varful muntelui, undeva pe mare sau in alte locatii unde nu aveti posibilitatea de a prepara sau cumpara o cafea.

In cazul in care sunteti interesati de acest proiect de tip start-up, puteti accesa site-ul kickstarter pentru a sprijini proiectul Mokase si astfel sa beneficiati devreme de o astfel de husa pentru numai 50 de euro. Daca proiectul va primi finantarea dorita (in jur de 80.000 de euro), produsul final ar putea costa in retail undeva in jurul a 80 de euro.

Producatorul, anunta ca, va incepe livrarile undeva in toamna lui 2017.