Noi imagini cu presupusul flagship killer 2017 – OnePlus 5

In ultimii 3 ani, chinezii de la OnePlus, au facut valuri pe segmentul smartphone-urilor cu specificatii de top datorita ofertei lor foarte atractive: hardware de cea mai noua generatie la pret decent. De aici si supra-numele de “flagship killer“.

Anul acesta OnePlus se pregateste de lansarea celei de-a patra generatii de telefon cu Android, insa denumirea nu va fi OnePlus 4 asa cum ne-am astepta, ci OnePlus 5, deoarece chinezii sunt extrem de superstitiosi iar cifra 4 e un fel de numar 13 (cu ghinion) in cultura lor.

Asadar, pana la finele acestei luni am putea avea parte de debutul flagship killer-ului OnePlus 5 si acceptarea de precomenzi de catre producator, iar livrarile sunt asteptate sa inceapa online undeva in prima parte a lunii iunie.

Pana la data la care acest lucru va avea loc, in online, au aparut noi imagini care pretind ca ne arata ceea ce va fi OnePlus 5 in 2017. Daca in prima imagine de sus spatele telefonului Oneplus 5 este acoperit de o husa, in cea de-a doua imagine avem parte de ceea ce ar putea fi OnePlus 5 dark gray (gri inchis) cu o camera principala duala (2 senzori) insa blitul nu mai e pozitionat dedesubt cei doi senzori aliniati vertical, ci chiar intre ei.

In ceea ce priveste lista de specificatii a acestui telefon se zvoneste ca va sosi echipat cu procesorul Snapdragon 835, cu un ecran de 5.5″ in diagonala Quad HD, variante cu 6 si 8GB memorie RAM, 64 / 128 GB ROM (spatiu intern), o baterie undeva in jurul a 3.500 mAh si Oxygen OS bazat pe versiunea Android 7.0 Nougat.

La final, va reamintim, ca aceste informatii raman la nivel de zvon inca neconfirmate de producator.