Apple investeste 200 milioane $ in sticla Gorilla Glass

Apple cauta sa creeze noi locuri de munca pentru americani, investind nu mai putin de 200 de milioane de $ in sticla Corning Gorilla Glass.

Apple alaturi de partenerii sai au incercat sa produca sticla din safir pentru o protectie sporita a gadgeturilor sale la diferite socuri mecanice, insa au esuat lamentabil. Compania care trebuia sa produca aceasta sticla din safir a dat faliment, astfel ca Apple s-a reorientat catre Corning, compania care produce sticla Gorilla Glass.

De curand, Apple a anuntat lansarea unui fond de investitii in valoare e 1 miliard de dolari, bani pe care planuieste sa ii investeasca in SUA pentru a crea noi locuri de munca. Fondul face parte din “campania” lansata de presedintele Donald Trump pentru a face “America Great Again”. Daca va mai amintiti, Donald Trump, a organizat in urma cu cateva luni o intrevedere cu cei mai influenti antreprenori / sefi de companii din SUA, printre care s-a aflat si Tim Cook (CEO Apple) impreuna cu care sa gaseasca o solutie de a produce produse in propria patrie (Made in America) si astfel sa creeze noi locuri de munca pentru americani.

Asadar, prima companie care va beneficia de finantare din fondul de 1 miliard alocat de Apple pentru investii in SUA este Corning, iar suma alocata nu e deloc mica!

200 de milioane de dolari reprezinta 20% din totalul acestui fond, bani meniti sa ajute la dezvoltarea unei noi generatii de sticla care sa protejeze ecranul telefoanelor si al lentilelor camerelor foto a acestora, sticla care sa fie mult mai rezistenta la zgarieturi si la alte socuri mecanice.

