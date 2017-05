HTC anunta telefonul U11, cu modul inovator de interactiune Edge Sense

In cadrul unui eveniment cu presa ce a avut loc in aceasta dimineata, producatorul taiwanez HTC, a anuntat, ca sarbatoreste 20 de ani de activitate de la infiintare prin lansarea pe piata a celui mai performant smartphone al sau, modelul HTC U11 cu senzor de strangere in mana a telefonului (pe ambele margini). Aceasta tehnologie inovatoare denumita Edge Sense aduce un nou mod de interactiune cu smartphone-ul.

HTC U11 masoara 7.9mm grosime, cantareste 169 grame si beneficiaza de acelasi tip de carcasa din sticla cu rama metalica ca si modelele lansate anterior U Ultra si U Play, adica, de mai multe straturi realizate din minerale pretioase care reflecta lumina pentru a putea oferi aceasta impresie de schimbare a culorii la fel ca un cameleon. HTC denumeste acest design Liquid Surface. Mai mult, carcasa noului telefon varf de gama este rezistenta la apa si praf (certificare IP67), ceea ce inseamna ca nu mai dispune jack de 3.5mm.

HTC U11 este dotat cu un ecran Super LCD 5 de 5.5″ in diagonala cu rezolutie Quad HD (2.560 x 1.440 px), vine echipat cu procesorul octa-core Snapdragon 835 tactat la frecventa de 2.45Ghz si 4 sau 6GB memorie RAM, respectiv 64 si/sau 128GB spatiu intern pentru stocare fisiere (memorie optionala in functie de piata).

La capitolul camera foto telefonul vine cu un senzor de 12MP UltraPixel 3 cu 1.4μm pixel si apertura f/1.7, UltraSpeed Autofocus, stabilizare optica a imagini, blit cu doua LED-uri si capabilitatea de a inregistra video in format slow-motion la 1080p @120 cadre pe secunda, precum si cu functia Acustic Focus. Camera secundara pentru selfies amplasata frontal vine cu un senzor mai mare de 16MP cu apertura f/2.0,functie Live Make-up, HDR Boost si inregistrare video in format 1080p. Ce e interesant la camera frontala este faptul ca puteti captura un selfie in mai multe moduri, prin strangere a telefonului in mana, prin comanda vocala sau pur si simplu stand nemiscat in cadru sau zambind la camera si automat telefonul efectueaza un selfie.

Din punct de vedere al conectivitatii telefonul este echipat cu Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA, Miracast, Bluetooth 4.2, cu NFC, GPS, GLONASS, USB-C, 4G LTE atigand viteze de pana la 1 Gbps (daca reteaua mobila permite). In plus, telefonul dispune de stereo speakers (ear piece-ul are si functie de al doilea speaker) cu tehnologie Boomsound si certificare Hi-Res Audio.

HTC U11 ruleaza Android 7.1 cu noua interfata HTC Sense si dispune de asistentul virtual Google Assistant (inteligenta artificiala), dar si de o baterie de 3.000 mAh ce permite incarcare rapida prin tehnologia Qualcomm Quick Charge 3.0 si o pereche de casti USonic care sa completeze experienta audio.

In ceea ce priveste pretul telefonului si disponibilitatea lui pe piata, HTC, a anuntat, ca incepe comercializarea lui de la finalul acestei luni si ca va fi disponibil in patru culori: Amazing Silver (un fel de argintiu), Sapphire Blue (albastru safir), Brilliant Black (negru lucios), Ice White (alb ca gheata) si Solar Red (rosu), la un pret recomandat incepand de la 750 de euro.