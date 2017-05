Moto C si Moto C Plus, cele mai accesibile modele Lenovo Moto in 2017

Lenovo a anuntat saptamana aceasta lansarea pe piata a doua noi modele de smartphone sub seria Moto: Moto C si Moto C Plus, telefoane ce vin echipate cu caracteristici cel mult modeste, dar la un pret foarte atractiv pietelor emergente.

Moto C si Moto C Plus dispun de un ecran cu diagonala de 5″, insa difera rezolutia acestuia. Varianta standard vine cu rezolutie FWVGA 480 x 854 pixeli, in timp ce modelul Plus dispune de rezolutie HD 1.280 x 720 pixeli. Ambele modele ruleaza sistemul de operare Android Nougat si sunt echipate cu chipsetul MediaTek MT6737 (diferenta e facuta de frecventa procesorului). Modelul standard vine cu un procesor quad-core de 1.1GHz, iar modelul plus cu un CPU quad-core de 1.3GHz.

Diferentele sunt la capitolul baterie, unde modelul Moto C este echipat cu o baterie de 2.350 mAh, in timp ce modelul plus vine cu o baterie de 4.000 mAh, dar si la capitolul camere foto. Pe modelul standard gasim camere de 5MP si 2MP, in timp ce modelul plus va sosi echipat cu o camera principala de 8MP capabila sa filmeze in format Full HD.

De asemenea memoria RAM difera pe aceste modele. Modelul Moto C va fi comercializat numai in varianta cu 1GB memorie RAM si 8 si 16GB spatiu pentru stocare fisiere, in timp ce modelul Moto C Plus va fi disponibil cu 2GB memorie RAM si 16GB ROM.

Pretul de pornire al telefoanelor Moto C recomandat de producator este de 90 de euro. Acesta creste in functie de dotarile optionale alese de client, inclusiv daca doreste un model 3G sau unul 4G. Cel 4G poate sari de 120 de euro.