Adata lanseaza cardurile Premier ONE (clasa 10)

Adata lanseaza cardurile Premier ONE, ideale pentru filmare in format Full HD, 4K si 8K.

Producatorul Adata, a anuntat, astazi, 17 mai, lansarea pe piata a noilor carduri SD/microSD din gama Premier One, si anume modelele Premier One UHS-II U3 (card SD) si Premier One UHS-I (card micro SD).

Ambele modele se remarca in primul rand prin viteza mare de citire a informatiilor stocate. Cardurile SDXC Premier One UHS-II U3 sunt echipate cu tehnologie MLC Flash de inalta calitate si ating o viteza de citire de 290MB/s si de scriere de 260MB/s. Acestea sunt disponibile cu o capacitate de pana la 256GB. Cardurile microSDXC / SDHC Premier UHS-I Clasa 10 ofera o viteza de citire consistenta de 85MB/s si sunt disponibile la capacitati de pana la 128GB. Seria Premier One ofera consumatorilor o gama larga de carduri de memorie pentru o extindere facila a spatiului de stocare, cu performante potrivite pentru fisiere mai mari ca niciodata si continut video de inalta fidelitate capturat in UHD 4K si 8K. Produsele sunt concepute, de asemenea, si pentru a completa aplicatiile VR. Toate cardurile au un interval de temperatura cuprins intre -25 si 85 grade Celsius.

Proiectate si testate conform specificatiilor UHS-II U3 Clasa 10, cardurile Premier One SDXC ating la citire o viteza de 290MB/s si la scriere de 260MB/s. Echivalentul acestora in format microSDXC au performante de citire de 275MB/s si de scriere de 155MB/s. Ambele versiuni microSD si SD suporta viteze video V90 sau inregistrari video brute de 90MB/s, care reprezinta o latime de banda suficient de mare pentru captarea continutului 4K, 8K si VR. Camerele video “action camera” si aplicatiile pentru capturi live la 360 de grade, de asemenea, au mult de castigat de pe urma accesului la viteze atat de mari, care permit inregistrarea necomprimata, fara intarziere, fara intreruperi si fara reducere a rezolutiei.

Toate cardurile Premier One UHS-II U3 utilizeaza 3D MLC Flash de inalta calitate, pentru performante optime, de lunga durata. Acestea suporta corectarea automata a erorilor pentru a spori integritatea datelor si trec cu brio testele de rezistenta la apa, praf, soc si teste cu raze X. Prin urmare, aceste carduri sunt foarte potrivite pentru activitati in aer liber, inregistrari live si reportaje, precum si pentru profesionisti care calatoresc pe distante lungi si care experimenteaza diverse medii. Consumatorii pot alege dintre modelele cu capacitate de 64GB, 128GB sau 256GB, in functie de nevoile pe care le au pentru extinderea rapida a stocarii pe iOS, Windows, Mac OS si Android, datorita universalitatii formatului microSD/SD.

Gama Premier One microSDXC/SDHC este formata din carduri UHS-I Clasa 10 cu capacitate de 16GB, 32GB, 64GB sau 128GB, capabile sa citeasca la o viteza de 85MB/s si sa scrie la 25MB/s. Acest lucru le face foarte potrivite pentru utilizatorii care au nevoie de inregistrare la calitate Full HD 1080p, de redare si de partajare. Pe langa compatibilitatea universala, cardurile sunt robuste, trecand prin stricte probe de rezistenta la apa, praf, socuri si raze X. Asigurand clientilor posibilitatea de a obtine un pachet complet pentru orice buget, ADATA integreaza corectia automata a erorilor pe cardurile Premier UHS-I.

Momentan producatorul nu a dezvaluit cand vor fi disponibile pe piata din Romania si la ce pret, insa ele vor fi disponibile in oferta magazinelor de retail din tara.