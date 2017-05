Evolio lanseaza dronele iFly One HD si iFly Range, la pret avantajos

Brandul romanesc Evolio din portofoliul companiei Televoice Group, a anuntat, astazi, 17 Mai, lansarea pe piata a noilor drone sub gama Evolio iFly: modelele iFly One HD si iFly Range.

Dronele iFly One HD si iFly Range, se remarca prin design-ul lor compact, usurinta cu care ele pot fi pilotate si prin faptul ca permit utilizatorului vizualizare live a ceea ce vede / capteaza camera montata pe aceste drone direct de pe smartphone.

„Orice pasionat de fotografie sau de film va aprecia imaginile surprinse cu ajutorul unei drone. In Romania piata este inca la inceput, insa estimam o crestere in 2017 cu aproximativ 150 de procente. Noi ne propunem sa atingem o cot de piata de 20% si odata cu extinderea gamei iFly suntem increzatori ca ne vom atinge acest obiectiv. Dronele iFly One HD si iFly Range sunt doua modele smart, foarte usor de pilotat si accesibile, cu ajutorul carora poate fi creat continut foto si video unic, indiferent de varsta utilizatorului sau de experienta acestuia in pilotarea dronelor.”, declara Mugur Stefan, VP Sales & Marketing.