Vodafone accepta precomenzi pentru HTC U11 din 22 mai

HTC Corp a anuntat ieri lansarea mult-asteptatului varf de gama in materie de smartphone cu Android, U11, telefon ce va disponibil si in Romania incepand cu finalul acestei luni.

Primul operator telecom care anunta disponibilitatea telefonului in oferta sa este Vodafone Romania. Compania anunta ca, incepand din data de 22 mai, accepta plasarea de precomenzi online pentru smartphone-ul revolutionar HTC U11 cu tehnologie Edge Sense (se bazeaza pe presiunea aplicata marginilor dispozitivului, astfel incat, cu ajutorul unei simple strangeri, utilizatorul va avea posibilitatea sa deschida aplicatiile sau sa acceseze camera foto intr-o maniera complet noua).

Aceasta tehnologie Edge Sense aduce ceva nou dupa multi ani pe segmentul telefoanelor inteligente, iar pe langa aceasta noua modalitate de interactiune cu smartphone-ul, HTC U11, vine echipat cu noul procesor octa-core Snapdragon 835, cu 4GB memorie RAM, camere foto de 12MP (principala) si 16MP (frontala), o baterie incorporata cu capacitatea de 3.000 mAh, sunet stereo redat prin cele doua difuzoare HTC Boomsound amplasate frontal si un display de 5.5″ in diagonala cu rezolutie Quad HD.

HTC U11 va fi livrat impreuna cu noile casti HTC USonic, care dispun de anulare activa a zgomotului, cu posibilitatea de a acorda sunetul cu auzul utilizatorului pentru o experienta audio deosebita.

Clientii Vodafone Romania pot inregistra precomenzi pentru HTC U11 pe site-ul operatorului in perioada 22 mai – 19 iunie, avand la dispozitie doua variante de culori, si anume Brilliant Black (negru lucios) si Amazing Silver (argintiu lucios). Primii clienti care plaseaza o astfel de precomanda primesc gratuit o bratara Under Armour Band.

HTC U11 poate fi achizitionat la un pret incepand de la 309 de euro, impreuna cu abonamentul Super RED 49. Abonamentul Super RED 49 include 8 GB de internet mobil disponibil in tara si in roaming in Spatiul Economic European, alcatuit Uniunea Europeana plus Islanda, Lichtenstein si Norvegia, minute si SMS-uri nelimitate in orice retea nationala si in roaming in Spatiul Economic European, acces nelimitat la social media (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Pinterest, Twitter, Snapchat, Tumblr, Viber, Message+), precum si 1.000 de minute internationale pe mobil.