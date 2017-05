Ai cumparat un LG K10 2017? Afla de ce trebuie sa-i cumperi si o husa de protectie (P)

LG K10 2017 este un nou smartphone de buget produs de puternicul producator sud-coreean, LG Electronics, putin imbunatatit fata de versiunea sa anterioara, care ruleaza cea mai noua versiune de Android de pe piata si asigura cateva customizari extrem de interesante. Modelul este unul usor de manevrat si vazut de specialistii din domeniu drept un performer decent pentru segmentul pe care il vizeaza compania. Chiar daca prezinta destule avantaje, nu totul este roz in privinta constructiei acestui terminal, construit aproape integral din plastic, cu o usoara „nuanta” metalica pe margini. In acest context dar si pentru alte motive enuntate in cadrul acestui articol, LG K10 2017 nu trebuie privat de garantia pe care o asigura husele de protectie special concepute pentru siguranta sa.

Despre LG K10 2017

Estetic, nu vom descoperi diferente majore intre design-ul versiunii LG K10 2017 si cea de anul trecut. Panoul din spate al telefonului a suferit insa unele modificari lasand acum o puternica impresie premium. Cantarind doar 144 de grame si masurand 9.8 milimetri grosime, LG K10 2017 este unul dintre cele mai usoare telefoane cu ecran mare. Doar pentru a confirma acest lucru, amintim ca Moto G4 Plus cantareste 155 de grame, ceea ce spune multe despre usurinta cu care acest terminal poate fi manevrat.

LG K10 2017 soseste cu un ecran de 5.3 inch si rezolutie HD, in speta 1.280 x 720 pixeli. Dimensiunea aleasa de LG pentru acest ecran este una propice pentru toti utilizatorii care considera ecranele de 5.5 inci prea mari si pe cele de 5 inci prea mici. In schimb, din pacate, rezolutia este putin cam slaba, astfel ca ar fi fost de preferat ca LG Electronics sa opteze pentru un ecran cu rezolutie Full HD. IPS LCD-ul capacitiv in 16 milioane de culori al terminalului asigura un raport ecran-corp de 69.2% si o densitate a pixelilor de 227 pixeli per inch.

Intre atuurile importante de care utilizatorii de LG K10 2017 vor beneficia amintim prezenta inca din fabrica a celui mai recent sistem de operare al celor de la Google, Android 7.0 Nougat, precum si chipset-ul celor de la MediaTek MT6750, un procesor octa-core cu 2GB memorie RAM in spate. Cu toate ca nu are calitatea unui Xiaomi Redmi Note 4 sau a sus-amintitului Moto G4 Plus, terminalul se descurca foarte bine datorita acestui chipset. Acceleratorul grafic mobil din spatele performantelor procesorului Mediatek este Mali T860 MP2, un model utilizat si de alte smartphone-uri populare mid-range din 2017. Avem la dispozitie 16 GB spatiu de stocare (care se poate extinde prin microSD) si o baterie cu o capacitate de 2.800 mAh, care pare suficienta din punct de vedere al autonomiei. Dotarile foto ale device-ului sunt specifice gamei mid-range, camera foto principala avand un senzor de imagine de 13 megapixeli, in timp ce camera foto frontala pentru selfie-uri beneficiaza de un senzor de imagine de 5 megapixeli. In ceea ce priveste conectivitatea, modelul nu este lipsit de functii precum de accelerometru si senzor de proximitate, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, Radio FM, A-GPS si GLONASS.

LG K10 2017 este astfel un performer decent, asa cum il descriu mediile de specialitate. Are cateva caracteristici foarte bune si o interfata user-friendly UI pe langa sistemul de baza Android 7.0 Nougat.

De ce LG K10 2017 are nevoie de huse de protectie?

Design-ul acestui terminal lansat la inceputul anului, nu este unul mult schimbat fata de versiunea de anul trecut. Avand in spate experienta anterioara cu precedentul model de LG K10, recomandarea mea este sa nu ezitati sa-l protejati din timp. LG K10 2017 este fara indoiala un smartphone mid-range interesant, insa din foarte multe puncte de vedere constructia sa nu este una de top. Multi ar spune, nici macar mid-range.

Chiar daca aspectul este unul placut, iar materialele sale lasa impresia de premium, LG K10 2017 nu are o constructie foarte stralucita. Orice tip de lichid, diversele socuri mecanice suferite de pe urma caderilor (din pacate aproape nelipsite si mai mereu greu de evitat), variatiile de temperatura destul de mari la care il veti supune pot afecta functionalitatea normala a acestui device, care altfel, nu se misca deloc greu. Exista in mediul online destule “reclamatii” de la posesorii versiunii de anul trecut, iar o prima impresie categorica este ca majoritatea problemelor de hardware sau software ale device-ului nu au nicio legatura cu metoda de fabricatie, ci cu felul in care LG K10 a fost protejat sau ingrijit. Daca veti depasi acest episod neprielnic, modelul se va demonstra a fi unul util si poate fi considerat chiar peste nivelul “decent” pe care il anunta presa asiatica.

Nu ezitati sa va protejati device-ul printr-o husa de protectie, indiferent de materialul ales. Zgarieturile le puteti preveni si prin achizitionarea unei folii securizate de protectie a ecranului. Per total insa, nu doar functionalitatea corespunzatoare a acestui mid-range este in discutie ci si devalorizarea lui, pentru ca un K10 2017 care a trecut printr-un greoi proces “de refacere” va putea fi mai greu revandut. Aveti nevoie de huse LG K10 2017? Nicio problema! Nu va trebui sa scoateti din buzunar sume mari si va garantez ca veti descoperi si o solutie suficient de calitativa.

Puteti achizitiona astfel de huse de pe diverse site-uri din mediul online, unde veti descoperi reduceri masive in aceasta perioada. O husa LG K10 2017 va poate costa intre 23 si 56 de RON, un pret decent in comparatie cu sumele si timpul pierdut prin service-urile GSM. Indiferent pentru ce husa optati este foarte important sa va protejati corespunzator telefonul LG K10 2017 si sa nu riscati defectarea sau devalorizarea acestuia.