Galaxy S8 este comercializat cu Bixby partial functional (fara comenzi vocale)

Cu toate ca una din caracteristicile cheie ale telefonului Galaxy S8, Bixby, anuntata in cadrul evenimentului de lansare a telefoanelor Galaxy S8 si S8 Plus ce a avut loc la New York, pe 29 martie, includea si comenzi vocale, producatorul sud coreean a inceput comercializarea telefoanelor S8 fara aceasta parte a asistentului virtual bazat pe inteligenta artificiala. In schimb, clientii vor avea parte de Bixby Vision, Bixby Home si Reminder, adica, restul de functii ale acestui asistent.

Dupa cum bine stiti noi am avut deja in teste un Galaxy S8+ (Plus) si nu mare ne-a fost mirarea cand am observat ca apasarea timp de mai mult de o secunda a butonului dedicat asistentului virtual Bixby, care ar fi trebuit sa activeze fereastra pentru comenzile vocale nu face acest lucru. Fiind o unitate de teste si nu un model comercial ne-am gandit ca e doar o chestiune de actualizare a softului, insa lucrurile stau cu totul altfel conform reprezentantilor Samsung.

Confirmarea vine din partea unui oficial Samsung Electronics Global care ar fi declarat ca telefoanele vor fi comercializate fara partea Bixby Voice. Singurii care vor beneficia de aceasta functie sunt americanii si nici ei de la bun inceput ci abia undeva spre finalul acestei primaveri, conform spuselor celor de la Axios.

In orice caz, Samsung Electronics a confirmat ca Bixby Voice este in momentul de fata un asistent inca in dezvoltare, astfel ca va mai dura ceva timp pana vom avea parte un asistent Bixby complet. Oricum, nu se stie cu exactitate, daca acesta poate primi comenzi vocale in limba romana, dar, cu siguranta ca, Samsung Romania, va comunica acest lucru in urmatoarea perioada.

Pana atunci viitorii posesori de Galaxy S8 pot utiliza Google Assistant-ul care vine preinstalat cu versiunea de Android, Nougat 7.1, pe aceste telefoane.