Google anunta Android Go

Google cauta de cativa ani solutii ca cel mai raspandit sistem de operare mobile la nivel global (2 miliarde de telefoane cu Android sunt active lunar in Google Play store) sa poate fi utilizat in parametri normali si de utilizatorii de Android din pietele emergente, doarece actuala versiune a sistemului — Nougat, nu permite o utilizare lina (fara lag) pe foarte multe din telefoane disponibile pe piata in acest moment. De cele de buget (ieftine) nu mai incape vorba. Si cum mare parte din utilizatori de pe glob sunt posesori de astfel e telefoane cu hardware mediocru Google era nevoit sa vina cu o solutie viabila pentru ei.

Astfel, in cadrul Google I/O 2017, marele gigant de cautare online a anuntat ca, incepand cu versiunea Android O (din toamna), va introduce Android Go pe toate telefoanele cu maxim 1GB RAM. Android Go este o versiune Lite a sistemului Android care sa permita pana si telefoanelor cu numai 512MB RAM sa ruleze fara lag si de asemenea sa consume cat mai putin din pachetul de date mobile (internet mobil 3G/4G). In teorie, Android Go, ii va arata utilizatorului cati MB va consuma telefonul daca doreste sa acceseze un anumit videoclip de pe YouTube sau daca doreste sa descarce un anumit fisiere sau o fotografie si asta inainte ca acesta sa faca acest lucru. Practic, Google vrea ca utilizatorul de smartphone de buget sa fie in permanenta instiintat dinainte cat trafic de date va consuma telefonul sau fie ca urmarete un clip sau descarca ceva de pe internet prin conexiune mobila.

Androi Go va avea la baza Android build O si va fi introdus comercial pe noile generatii de smartphone cu pana la 1GB memorie RAM, modele asteptate sa apara spre finalul toamnei lui 2017.