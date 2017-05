Urmatorul telefon Apple iPhone va avea carcasa din sticla usor curbata

Presupusa macheta a unui prototip iPhone 8

Incepe sa se simta si in vanzarile in scadere ale producatorului american Apple faptul ca, oamenii, au inceput sa se plictiseasca de acelasi design propus de companie inca din 2014, iar acest lucru este stiut si de sefii sai. Astfel ca, anul acesta, clientii de iPhone vor avea parte mai mult ca sigur de un model substantial modificat, cel putin la partea materialelor utilizate. Se zvoneste ca Apple construieste noul iPhone din sticla 2.5D (usor curbata la margini) si o rama metalica care sa tina in loc spatele si fata telefonului. Acelasi lucru pare sa il sugereze si noile imagini scurse in mediul online.

Un alt zvon, sugereaza ca, proportia ecranului vis-a-vis de corpul telefonului va fi mai mai mare ca pe Galaxy S8, ceea ce inseamna ca utilizatorii de iPhone se vor bucura de un smartphone cu iOS al carui ecran va acoperi mare parte din fata telefonului. Asadar, marginilie vor fi extrem de subtiri, iar panoul ecranului va fi de tip OLED de cea mai noua generatie (produs de LG Electronics – ceva similar cu ceea ce vedem pe LG G6). Acest lucru va fi posibil datorita faptului ca iPhone 7s sau iPhone 8 (indiferent care va fi denumirea lui) va renunta la butonul Home (Acasa) in favoarea unui ecran generos, similar cu ce propune Samsung pe modelele Galaxy S8.

Renuntandu-se la carcasa metalica Apple va putea integra tehnologia de incarcare wireless in noul iPhone, deoarece sticla e mult mai permisiva cu aceasta tehnologie wireless comparativ cu metalul. Un alt aspect este sistemul dual de camera foto principala de pe spate care, in 2017, va fi aliniata vertical si nu orizontal. In plus, ne asteptam ca Apple sa integreze tehnologie Augmented Reality (realitate augmentata) in noul telefon despre care vom afla mai multe la evenimentul din luna septembrie a acestui an.

De asemenea, nu va asteptati ca urmatoarea generatie de iPhone sa readuca in peisaj jack-ul de 3.5mm, deoarece acest lucru nu se va intampla.

Mai sunt aproximativ patru luni pana in septembrie si inca nu e stie cu exactitate cate telefoane va lansa anul acesta producatorul americna, insa un lucru e sigur. Fiindca producatorul va sarbatori 10 ani de cand a aparut pe piata primul iPhone ne asteptam la foarte multe surprize placute din partea celor de la Apple. Una dintre ele ar fi ca, pe langa cele doua modele standard de anul acesta — iPhone 7S si iPhone 7S Plus, Apple sa anunte si varianta aniversara (10 ani) iPhone 8, dar care inca nu se stie ce denumire va purta. Anumite zvonuri, sugereaza ca, ar putea fi anuntat ca iPhone X sau iPhone Edition, altele spun ca nu va fi lansat decat in 2018, deoarece compania americana se confrunta cu probleme de maturizare a anumitor tehnologii pe care ar dori sa le implementeze pe noul model, printre care si de acum faimosul senzor de amprente care ar trebui sa fie integrat in acest panou OLED, insa se aude ca Apple nu reuseste sa puna la punct aceasta tehnologie de recunoastere a amprentei direct prin ecranul telefonului, astfel ca va fi fortata sa il mute fie pe spatele telefonului sau in alta parte, fie sa amane lansarea pentru anul viitor, timp in care poate va reusi sa gaseasca o solutie de integrare direct in ecranul telefonului.