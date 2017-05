Galaxy J7 2017 apare in primele imagini. Estetica noua!

Samsung Electronics se pregateste de lansarea unor noi modele de telefoane sub gama Galaxy J si Galaxy C vara aceasta, iar printre ele se pare ca se va numara si Galaxy J7 2017, model ce va fi comercializat in patru culori: albastru coral, roz, auriu si dark grey (negru).

Despre specificatiile telefonului Galaxy J7 2017 se stie la nivel de zvon ca va fi echipat cu chipsetul Snapdragon 630, va beneficia de rezolutie Full HD insa nu se cunoaste diagonala ecranului, va beneficia de 3GB memorie RAM, o baterie de 3.600 mAh, conectivitate 4G LTE (categoria 6) si va rula sistemul Android Nougat.

In ceea ce priveste pretul noii generatii de Galaxy J7, acesta ar putea ajunge pe piata din Romania la un pret recomandat de aproximativ €340.

Galaxy J7 2017 urmeaza sa fie lansat pana la finalul acestei luni, cel putin asta sugereaza aceste zvonuri aparute recent online.

Ce parere aveti despre acest nou posibil design?