Specificatiile telefoanelor Xperia XZ1, XZ1 Compact si Xperia X1 inainte de IFA2017

Anul trecut, in timp ce ne aflam la IFA 2016, in Berlin, producatorul nipon Sony lansase pe piata ceea ce sunt astazi Xperia XZ si Xperia X Compact, doua telefoane care, par sa deschida calea catre un nou trend in interiorul companiei japoneze, si anume: sa anunte varful gamei Xperia in fiecare an, in cadrul IFA Berlin.

Daca anul trecut au anuntat Xperia XZ si X Compact la IFA, anul acesta ne asteptam conform unor zvonuri venite pe surse sa lanseze nu doua, ci trei telefoane: Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact si Xperia X1.

Aceeasi sursa care confirma neoficial ca Sony va lansa trei smartphone-uri mai sustine ca specificatiile telefoanelor Xperia XZ1, XZ1 Compact si Xperia X1 (ori cel putin o parte dintre specificatii) sunt dupa cum urmeaza:

Specificatiile telefoanelor Xperia XZ1, XZ1 Compact si Xperia X1

Xperia XZ1 ar urma sa debuteze in septembrie cu un ecran cu diagonala de 5.2″ si rezolutie Full HD, echipat cu procesorul Snapdragon 835 si 4GB memorie RAM. De asemenea, ne asteptam sa primeasca o baterie cu capacitatea de 3.000 mAh, in timp ce modelul compact al aceluiasi model XZ1 sa fie lansat cu un ecran ceva mai mic (4.6″ in diagonala cu rezolutie 720p HD), acelasi procesor S835 si 4GB RAM (aici suntem reticenti in privinta acuratetii zvonului deoarece Sony obisnuieste sa echipeze ceva mai slab versiunele compacte) si cu o baterie de 2.800 mAh.

Modelul Xperia X1 ar urma sa beneficieze de noul procesor Snapdragon 660 de un ecran cu diagonala de 5″ cu rezolutie Full HD, tot 4GB memorie RAM si o baterie tot de 2.800 mAh.

Asadar, mai sunt exact trei luni de zile pana cand targul international expozitional de la Berlin, IFA 2017, isi va deschide portile si deja pare ca va fi o editie interesanta.