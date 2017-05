Accesul la internet 4G in Romania a crescut cu 113% in 2016, anunta ANCOM

Conform celui mai recent raport de date statistice al ANCOM, privind piata de comunicatii electronice din Romania, numarul conexiunilor la internet mobil prin retele 4G a crescut cu 113% in anul 2016, ajungand sa reprezinte aproximativ 35% din totalul internetului mobil in banda larga. Totodata, si consumul de internet mobil per conexiune a inregistrat o crestere semnificativa fata de anul 2015, traficul mediu lunar crescand de la 0,41 GB la 0,73 GB. Acest lucru se datoreaza si faptului ca operatorii telecom au reusit in ultimii ani sa acopera mare parte din zonele importante ale Romaniei, cei drept, unii, in urma unor amenzi date de ANCOM dupa ce s-a constatat ca acestia nu au resuit sa-si indeplineasca obligatiile de implementare a infrastructurii pe teritoriul Romaniei. Infografic aici .

Internet mobil

Datele prelucrate de Autoritate arata ca, in Romania, numarul total de conexiuni la internet mobil de banda larga era de 16,6 milioane la sfarsitul anului 2016, in crestere cu 13,5% fata de anul anterior, iar rata de penetrare a internetului mobil la nivel de populatie a ajuns la 84,2%, in crestere cu mai mult de 10 puncte procentuale fata de anul anterior.

Popularitatea conexiunilor la internet mobil in banda larga pe baza de abonamente este in crestere: acestea au ajuns sa reprezinte peste 63% din totalul conexiunilor (respectiv 10,6 milioane conexiuni), in crestere anuala de aproximativ 18%. Conexiunile pe baza de cartele preplatite au crescut mai putin, cu 7%, pana la peste 6 milioane.

Traficul total realizat prin intermediul conexiunilor de internet mobil in banda larga aproape s-a dublat pe parcursul anului 2016, de la 85 mii de TB in anul 2015 la 169 mii TB in anul 2016. De asemenea, traficul mediu lunar per conexiune in anul 2016 a crescut cu 77% fata de anul 2015, de la 0,41 GB la 0,73 GB.

Utilizarea serviciilor 4G isi continua avantul din ultimii ani, atat din punct de vedere al numarului de utilizatori, cat si al traficului. Numarul de conexiuni 4G a ajuns la 5,8 milioane (fata de 2,7 milioane in urma cu 12 luni), deci mai mult de o treime din totalul conexiunilor de internet mobil in banda larga. Utilizatorii persoane fizice pe baza de abonamente sunt in crestere cu 1,7 milioane fata de anul trecut, in timp ce conexiunile 4G ale utilizatorilor persoane juridice pe baza de abonamente au crescut cu aproximativ 360 mii.

Internet fix

Conform statisticilor ANCOM, numarul conexiunilor la internet fix in banda larga din Romania a ajuns la valoarea de 4,4 milioane la finalul anului 2016, inregistrand o crestere anuala de 4,4%. Prin intermediul acestor conexiuni, utilizatorii au realizat un trafic total de 5,4 milioane de TB, in timp ce consumul mediu lunar per conexiune a atins 103 GB.

Dintre acestea, mai mult de jumatate (55%) sunt conexiuni care permit viteze best-effort de cel putin 100Mbps, 34% sunt conexiuni care permit viteze best-effort intre 10Mbps si 100Mbps si doar 11% sunt conexiuni cu viteze de 10Mbps sau mai mici.

Internet urban vs. rural

Numarul de conexiuni la internet fix instalate in mediul rural a crescut cu 6% comparativ cu sfarsitul anului anterior, ajungand la1,2 milioane, in timp ce numarul de conexiuni din mediul urban inregistreaza o crestere usoara de 4%, ajungand la valoarea de3,2 milioane.

In ceea ce priveste distributia vitezelor furnizate pe medii de resedinta, majoritatea conexiunilor care permit viteze foarte mari de transfer de date, de cel putin 100 Mbps, se afla in mediul urban: din totalul de 2,4 milioane de astfel de conexiuni, doar 0,2 milioane se afla in zone rurale. Rata de penetrare a conexiunilor de acces la internet fix aferente persoanelor fizice, la nivel de gospodarii, a atins 53,7% la nivel national, respectiv 67,5% la nivel urban si, respectiv, 35,8% la nivel rural.

Infrastructura de internet fix

Datele prelucrate de Autoritate mai arata ca infrastructura de internet fix de banda larga, care face posibila in Romania conectarea la internet la rate mari ale vitezelor de transfer, este dominata de conexiunile prin cablu, pe fondul investitiilor in DOCSIS.3 si in tehnologii de fibra optica (peste 75% dintre conexiunile la internet fix ajung la utilizatorul final prin FTTH, cablu coaxial sau cablu UTP/FTP). Conexiunile xDSL au avut, la finalul anului 2016, o pondere de 20% din totalul conexiunilor la internet fix de banda larga, in scadere anuala cu 3 puncte procentuale.

De asemenea, este de remarcat si faptul ca o crestere importanta, de peste 40% fata de anul 2015, au inregistrat conexiunile la puncte fixe furnizate prin intermediul tehnologiilor mobile, care reprezinta din ce in ce mai mult o alternativa in zonele fara acoperire cu retele fixe de internet.

Raportul de date statistice

Raportul de date statistice privind piata de comunicatii electronice din Romania pentru anul 2016 este realizat de ANCOM pe baza datelor statistice raportate semestrial de furnizorii care au obligatia de a transmite catre ANCOM valorile indicatorilor corespunzatori categoriilor de servicii conform Deciziei nr. 333/2013 si va fi disponibil in curand pe www.ancom.org.ro.