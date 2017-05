In cadrul unui eveniment organizat de Microsoft astazi de dimineata in Shanghai, compania a anuntat lansarea unei noi tablete denumita Surface Pro care vine ca un reviriment pentru aceasta gama de tablete cu Windows, insa designul sau nu e foarte mult diferit de cel al modelelor din generatiile anterioare. Majoritatea noutatilor din punct de vedere estetic pot fi observate cu ochiul liber abia la o inspectie mai amanuntita. De exemplu, marginile noii tablete Surface Pro, sunt mai rotunjite in special la colturi.

La fel ca noua linie de laptopuri Surface lansata recent si tableta Surface Pro vine cu de-acum faimoasa tastatura acoperita cu micro-fibra Alcantara pe culorile platinum, visiniu si albastru cobalt si cu un nou sistem de balamale care permite pozitionarea tabletei in modul Studio. Surface Pro este echipata cu un display nou cu tehnologie PixelSense, incorporeaza chipseturile Intel Core M3, i5 si i7 din generatia a saptea (Kaby Lake), dispune de o baterie a carei capacitati va oferi in medie pana la 13 ore si jumatate de vizualizare continut video (peste 4 ore in plus cand vine vorba despre autonomie comparativ cu generatiile precedente). De asemenea, noua tabletea Surface Pro va fi echipata optional cu 4 si pana la 16GB memorie RAM, 128 si pana la 1TB SSD si conectivitate 4G LTE.

Microsoft anunta ca tableta sa este de aproape 2 ori mai rapida ca tableta Apple iPad Pro si ca modelele cu procesoare m3 si i5 nu incorporeaza un cooler, astfel ca, tabletele, sunt mai silentioase, mai performante si in acelasi timp mai portabile, mai usoare.

Tableta Surface Pro ruleaza Windows 10 si va fi disponibila comercial incepand cu jumatatea lunii iunie 2017 alaturi de accesoriul Surface Pen sensbili la inclinare, al carui nivel de senzitivitate a presiunii detectate este de 4,096, iar timpul de raspuns este de 21ms..

Microsoft asteapta deja precomenzi pentru noua tableta Surface Pro al carui pret incepe de la 800$.

sursa