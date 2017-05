Pretul telefonului Blackberry KEYone in oferta Vodafone Romania

Incepand de saptamana aceasta clientii operatorului telecom Vodafone Romania pot plasa precomenzi pentru cel mai nou smartphone Blackberry cu Android, model echipat cu tastatura fizica si cu display tactil de 4,5” cu rezolutie de 1.620 x 1.080 pixeli.

In ceea ce priveste performantele modelului Blackberry KEYone, acesta beneficiaza de o camera principala de 12 MP si de o capacitate de inregistrare video 4K la 30 de cadre pe secunda. Totodata, Blackberry KEYone dispune de o memorie RAM de 3 GB si de o capacitate de stocare de 32 GB, care poate fi extinsa cu un card de memorie de pana la 2 TB.

Blackberry KEYone beneficiaza de o tastatura ergonomica si iluminata, precum si de un senzor de amprenta. Mai mult, dispozitivul este alimentat de un acumulator de 3505 mAh, care poate fi incarcat la jumatate din capacitate in doar 36 de minute.

Pretul telefonului Blackberry KEYone

Clientii Vodafone Romania pot inregistra precomenzi pentru Blackberry KEYone pe site-ul operatorului. Terminalul poate fi achizitionat la un pret incepand de la 169 de euro, impreuna cu abonamentul Super RED 49. Abonamentul Super RED 49 include 8 GB de internet mobil disponibil in tara si in roaming in Spatiul Economic European, alcatuit din Uniunea Europeana plus Islanda, Lichtenstein si Norvegia, minute si SMS-uri nelimitate in orice retea nationala si in roaming in Spatiul Economic European, acces nelimitat la social media (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Pinterest, Twitter, Snapchat, Tumblr, Viber, Message+), precum si 1.000 de minute internationale pe mobil.

Telefonul poate fi achizitionat si la liber (fara abonament / contract) prin una din ofertele magazinelor de retail romanesti. Noi va recomandam oferta magazinului eMAG, de unde poate fi achitionat la pretul de 2.799 lei sau in rate.