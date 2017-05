Apple o da la pace cu Nokia, plateste ca sa poata utiliza tehnologia finlandeza

Brandul Nokia e prezent pe piata mobila de zeci de ani in timp ce Apple a debutat abia in 2007, motiv pentru care multa tehnologie implementata pe iPhone-uri apartine de drept altor companii, astfel ca producatorul american trebuie sa semneze acorduri de licentiere pentru a-si putea comercializa telefoanele produse.

Printre acesti producatori care detin brevete de inventie pe segmentul telefoniei mobile se numara si Nokia, cu care Apple se judeca de cativa ani buni, fiind acuzata in repetate randuri de furt intelectual de catre finlandezi

De curand, cei de la Apple au acceptat se pare termenii si conditiile prin care pot utiliza tehnologia dezvoltata de Nokia pe telefoanele iPhone, astfel ca americanii vor fi nevoiti sa plateasca din urma (sa le spunem daune cerute de finlandezi pentru anii in care au folosit aceasta tehnologie fara acordul lor), precum si de-acum inainte pentru a beneficia de licentierea tehnologiilor dezvoltate de Nokia, necesara producatorului Apple.

Cele doua parti au anuntat saptamana aceasta public ca au ajuns la un acord si ca vor incepe un parteneriat de licentiere pentru viitor, incetand astfel sa se mai judece prin tribunale pe drepturi de autor.

Nici Apple si nici Nokia nu au dorit sa faca publica suma pe care Apple o va plati in avans pentru a acoperi anii in care au utilizat tehnologia finlandeza fara licenta si nici suma anuala pe care o va plati pentru licentiere de acum inainte compania american celor de la Nokia, insa, cu siguranta, ca cifra se invarte in jurul a cel putin 1 miliard de dolari.