Huawei lanseaza Matebook X, D si E cu Windows 10

Saptamana aceasta, la Berlin, Huawei a lansat o noua serie de gadgeturi (telefoane, tablete, bratari fitness, etc) printre care se numara si cele trei dispozitive cu Windows 10 din gama Matebook: Matebook X, Matebook D si Matebook E, cu ajutorul carora utilizatorul poate fi mai eficient atunci cand este in miscare.

“Huawei depune eforturi permanente pentru a livra inovații care să îi inspire pe utilizatori să își imagineze și să exploreze viitorul, iar noile MateBook fac asta posibil încă o dată. Cu un design spectaculos și performanță de top, modelele X și D sunt primele dispozitive care beneficiază de impresionantul sistem audio Dolby Atmos.”, a declarat Richard Yu, CEO, Huawei Consumer Business Group.

Reprezentand varful gamei Matebook 2017, modelul Matebook X este un notebook de 13″ in diagonala (rezolutie 2.160 x 1,440 px) cu design luxuriant al carui ecran IPS acopera 88% din partea frontala a carcasei, astfel ca marginile nu depasesc 4.4mm subtirime. Matebook X este echipat cu procesoare Intel Core i7 si i5 din generatia a saptea, cu sistemul audio Dolby Atmos si dispune de un mod de pornire/accesare pe baza de amprente, care integreaza un procesor ce stocheaza si ripteaza acest tip de date ale utilizatorului.

“Suntem foarte entuziasmați să colaborăm cu Huawei pentru lansarea sistemului audio Dolby Atmos. Sistemul nu face parte din categoria celor utilizate în general pe laptop, am lucrat intens pentru a livra o soluție completă, asigurându-ne că există un echilibru perfect între hardware și software. Rezultatul constă într-o experiență audio extraordinară, de care suntem foarte mândri”, a declarat, Giles Baker, Senior Vice President, Consumer Entertainment, Dolby Laboratories.

Matebook X este practic o clona a Macbook-ului lansat de Aple, insa imbunatatit din punct de vedere estetic si hardware. Este echipat cu o baterie 5.449 mAh care ofera pana la 10 ore de utilizare, 4/8GB memorie RAM LPDDR3 si 256/512GB SSD.

Matebook X cantareste putin peste 1kg si masoara numai 12.5mm (foarte subtire) si va fi comercializat in variant Gold, Rose Gold si Gri inchis incepand de la 1.400 Euro si creste in functie de dotarile optionale alese de client. Poate ajunge pana la 1.700 Euro.

Matebook E este succesorul modelului Matebook 2-in-1 din 2016 si vine cu acelasi tip de balamale care permit utilizarea lui in diferite scenarii. Echipat cu acelasi tip de display IPS cu rezolutie 2K dar de 12″ in diagonala, tastatura special creata a acestui dispozitiv poate fi rotita pana la un unghi de 160 de grade. Acest model vine cu restul specificatiilor similare cu cele ale lui Matebook X, insa bateria are o capacitate ceva mai mica (4.430 mAh), oferind pana la 9 ore de utilizare. Matebook E cantareste 640 de grame fara tastatura, respectiv 1.1kg cu tot cu tastatura atasata si va fi disponibil in variante pe gri si auriu, incepand de la 1.000 Euro si poate ajunge pana la 1.300 Euro in functi de dotarile optionale alese.

Cel de-al treilea model, Matebook D, cel mai apropiat de designul clasic al laptopurilor cu ecran cu diagonala de 15.6″ dispune de rezolutie Full HD, vine in variante cu procesoare i5 si i7, si cu 4/8GB memorie RAM, respectiv 128/256GB si pana la 1TB SSD.

Matebook D cantareste aproape 2kg si va fi disponibil in variante pe auriu, gri inchis si albastru la un pret de pornire de 800 euro.