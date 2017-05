DJI lanseaza drona Spark, un model mult mai compact ca Mavic Pro

Dupa lansarea dronei Mavic Pro in toamna anului trecut, chinezii de la DJI (cei care detin faimoasa gama de drone Phantom)au anuntat la mijlocul acestei saptamani un model si mai compact, care la fel este echipat cu Myriad 2 VPU (vision processing unit – pana la 30 metri camp vizual) dezvoltata de compania Movidius (partial in Timisoara) actualmente in portofoliul celor de la Intel, tehnologie care ajuta drona sa se orienteze in spatiu, sa identifice obiectele din campul vizual al camerei pentru a putea evita o coliziune si sa aterizeze in conditii bune.

Drona DJI Spark este mai mult o drona comerciala dedicata incepatorilor care isi doresc o drona pentru captarea unor selfie originale. DJI Spark cantareste doar 300 de grame si masoara 143mm x 143mm x 55mm (echivalentul dimensiunii unui smartphone de 5.5″). Noul model de mici dimensiuni lansat de DJI este echipata cu o baterie de 1.480 mAh care poate mentine drona in aer timp de 16 minute, iar motoarele sale permit deplasarea la o viteza maxima de 50km/h. Drona raspunde la comenzi de la distanta pe o raza de 2 kilometri.

Spark este de asemenea dotata cu o camera de 12MP care poate filma la rezolutie Full HD (30 de cadre pe secunda) al carui senzor de 1/2.3″ ofera vizualizare la un unghi maxim de 81.9 grade. In plus, poate fotografia la rezolutie maxima 3.968 x 2.976 pixeli. Ghimbalul montat pe aceasta drona e pe doua axe si dispune de stabilizare mecanica.

DJI anunta ca drona Spark poate fi deja pre-comandata la nivel global online in variante pe alb, albastru, verde, rosu sau galben incepand de la 500$ pachet in care sunt incluse drona, bateria, un incarcator USB si 3 perechi de elici. De asemenea, poate fi achizitionata o varianta mai scumpa de la 700$ care ofera in pachet in plus inca o baterie, o pereche de elici, un controller, protectoare pentru elici, un hub pentru incarcarea bateriilor si un rucsac pentru a fi carata in spate. Drona este atat de compacta incat poate incape intr-un buzunar mai larg al gecii.

Producatorul a mai anuntat ca livrarile dronei DJI Spark vor incepe pe data de 15 iunie 2017, iar cei ce plaseaza o precomanda primesc gratuit un micro SD card de 16GB.

Cei interesati de achizitionarea unei drone DJI in Romania, le recomandam oferta magazinului de retail eMAG.