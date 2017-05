Sony renunta sa mai produca telefoane Xperia “Premium Standard”

De cativa ani incoace Sony se chinuie sa-si mentina businessul cu telefoane mobile, deoarece nu a gasit un model, o strategie viabila care sa le aduca profit, iesind mai mergeu in pierdere.

Anul trecut de exemplu, anunta-se la Mobile World Congress 2016, in Barcelona, o serie noua de telefoane Xperia care nu puteau fi catalogate nici modele de top, dar nici modele de nivel mediu, ci undeva intre cele doua. La acea vreme Sony credea si spera ca o serie de telefoane cu un pret, hardware si design pozitionat intre cele doua segmente de piata, le va aduce profit in urmatorii ani. Dar, iata ca, la un an distanta, se dovedeste ca s-au inselat din nou deoarece clientii de Xperia nu s-au inghesuit sa cumpere aceste modele, astfel ca producatorul nipon a anuntat saptamana aceasta la Investor Day 2017 ca opreste productia de telefoane Xperia pozitionate intre cele doua segmente de piata (de nivel mediu si varf de gama).

Din punctul nostru de vedere acest esec se datoreaza pretului prea mare (peste 500 euro) la care Sony spera sa vanda aceste telefoane Xperia cu hardware mid-range, dar imbracate in haine premium (design de varf de gama). Astfel ca, anul acesta nu vom mai vedea pe piata telefoane gen Xperia X, Xperia X Performance sau Xperia X Compact, in schimb conform zvonurilor actuale Sony va lansa telefoanele Xperia XZ1, XZ1 compact si Xperia X1 in luna septembrie, la IFA 2017 Berlin.

Daca Sony va reusi sa redobandeasca cota de piata pierduta in ultimul an prin renuntarea la productia unor modele Xperia ramane sa aflam abia la inceputul anului viitor (2018), atunci cand Sony va da publicitatii raportul financiar pe anul curent.

sursa