Huawei Nova 2 apare in cateva secunde de hands-on (video)

Astazi, 26 mai, Huawei, ar trebui sa anunte cea de-a doua generatie de smartphone sub gama Nova, si anume modelul de telefon Huawei Nova 2, care se va alatura celor doua varfuri de gama lansate in 2017. Insa pana la debutul sau a aparut online un videoclip in care se presupune ca apare varianta pe albastru a acestui smartphone.

Conform zvonurilor telefonul Huawei Nova 2 ar trebui sa soseasca echipat cu chipsetul Kirin 658, cu un ecran Full HD cu diagonala de 5.2″, cu o baterie integrata cu capacitatea de 3.000 mAh, un sistem dual de camera pe spate cu senzori de 12 si 8 megapixeli, in timp ce frontal va fi dotat cu o camera de 20MP pentru selfies.

Huawei Nova 2 ar putea fi comercializat de luna viitoare in variante pe acest albastru, pe negru, verde si roz, la un pret de aproximativ 325 de euro.

Ramane sa aflam mai multe detalii de la producator atunci cand va oficializat acest nou smartphone cu Android.



sursa