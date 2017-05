Pretul PC-urilor GeForce GTX Battlebox Ultimate si Essential in Romania

Nvidia lanseaza in Romania noua generatie de desktop PC-uri dedicate zonei de gaming — GeForce GTX Battlebox Ultimate si GeForce GTX Battlebox Essential. Ambele modele beneficiaza de cele mai bune placi grafice, procesoare, memorii si display-uri disponibile comercial, acestea fiind proiectate in colaborare cu gameri profesionisti si experti din domeniu.

Vincent “Happy” Cervoni, capitanul echipei de Counter-Strike Global Offensive – ENVYUS declara ca: “Geforce GTX is the gaming platform of choice for team ENVYUS”