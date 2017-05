Apple e pe cale sa reinvigoreze linia sa de telefoane iPhone anul acesta, iar printre marile schimbari ale noii generatii se va numara si integrarea touch ID-ului (senzorului pentru detectarea amprentelor) direct in display-ul telefonului contrar zvonurilor din industrie, ori cel putin asta sugereaza un pont care vine direct din interiorul furnizorului TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), cel care produce chipseturile pentru Apple.

Telefonul iPhone 8 va avea touch ID integrat in display

Conform sursei, Apple ar fi reusit cu succes sa gaseasca o solutie pentru a putea integra butonul touch ID direct in display-ul telefonului iPhone 8. Informatia ar fi fost dezvaluita chiar de Apple in cadrul unui seminar de tehnologie organizat cu usile inchise de producatorul american in Taiwan joia aceasta.

Pentru a realiza acest lucru Apple ar fi inlocuit tehnologia de recunoastere a amprentelor pe baza senzorilor rezistivi cu senzori optici pentru citirea amprentelor care sa permita acest tip de integrare in display. Ceea ce inseamna ca iPhone 8 va fi primul model al gamei care nu va avea un buton fizic Home (acasa).

Aceeasi sursa a mai dezvaluit ca, pe langa senzorul optic pentru amprente, noul iPhone va integra un senzor de imagine cu infra rosu invizibil care ii va permite companiei Apple sa introduca in acest telefon tehnologie AR imbunatatita. Acelasi senzor va ajuta de asemenea la implementarea tehnologiei 3D de identificare a retinei/irisului si astfel spori securitatea gadgetului ce urmeaza a fi anuntat in toamna.

O alta caracteristica asteptata pe noul iPhone 8 ar fi rata aspectului display-ul, care ar putea fi de 18:5:9 in locul clasicei rate 16:9.

Daca zvonul are vreun sambure de adevar, atunci urmatorul iPhone nu va sosi cu senzor pentru amprente amplasat pe spatele telefonului asa cum se auzea sau mai rau, sa fie amanata lansarea acestui model pana la anul, ci va sosi la timp cu margini foarte subtiri si cu un display imens care va integra tehnologie de scanare a amprentei direct in afisajul telefonului, pentru a sarbatori 10 ani de cand a fost dezvaluit primul iPhone, in 2007.

