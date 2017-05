HTC U Ultra Review – Cameleonul smartphone-urilor

Anul 2017 a inceput cu o surpriza din partea celor de la HTC, care au lansat pe piata noua gama de telefoane HTC U cu asistent virtual bazat pe inteligenta artificiala si carcasa din sticla (o premiera pentru producator), gama care include in prezent modelele U Play si U Ultra. Cel din urma, ceva mai mare in dimensiuni, ajungand de curand si pe masa noastra de teste pentru review.

Trendul actual al detinatorilor de telefoane inteligente spune ca, lumea, isi doreste un smartphone cu ecran cat mai mare. Daca HTC a reusit sa convinga publicul cu acest gigant de sticla care isi schimba culoarea ca un cameleon in functie de cum bate si se reflecta lumina din carcasa, ramane sa aflam in minutele urmatoare.

Haideti, sa incepem!

Aspect / Afisaj

Odata cu introducerea gamei HTC U producatorul taiwanez face trecerea de la metal la sticla pe linia sa de telefoane premium. Astfel ca designul noilor modele este mai curat acum ca carcasa lor este din sticla deoarece nu mai avem acele linii (antene radio) pe carcasa care afectau per total aspectul telefoanelor HTC. Utilizand sticla ca materie prima la realizarea carcasei telefoanelor HTC din 2017, producatorul creste nivelul de atractie vizuala asupra gadgeturilor sale, deoarece sticla este un material mult mai permisiv ca metalul, insa pe de alta parte scade rezistenta carcasei telefoanelor la socuri mecanice. Ele devenind astfel mult mai fragile. Acesta este si motivul pentru care HTC include in pachet o husa din plastic transparenta care sa protejeze carcasa (un adevarat magnet de amprente necesitand des curatarea sticlei cu carpa inclusa in cutie de HTC). Exista totusi si o versiune a acestui smartphone construit in intregime din sticla de safir, a carui rezistenta este mai ridicata, insa si pretul modelului creste.

Designul telefonului HTC U Ultra este superb, factorul wow al acestui smarphone este fara nicio indoiala modul cum se reflecta lumina din textura carcasei, acaparand astfel toata atentia celor din jur atunci cand telefonul este scos la vedere in public, insa dimensiunea lui de 162 mm lungime x 80 mm latime x 8 mm grosime coroborata cu cele 170 de grame in greutate face ca telefonul sa fie uneori frustrant de utilizat, mai ales de catre femei si de cei care au mainile mai mici. La acest capitol al functionalitatii contribuie negativ si butoanele fizice de meniu minuscule din jurul butonului Home (acasa) pe care nu prea reusesti sa apesi, ba chiar apesi pe langa ele uneori. In schimb, butonul Home, care are rol si de cititor de amprente functioneaza impecabil si deblocheaza instantaneu telefonul.

HTC U Ultra este echipat cu doua display-uri, idee imprumutata de HTC de la LG. Ecranul principal al telefonului U Ultra dispune de un panou Super LCD 5 cu rezolutie Quad HD (1.440 x 2.560 pixeli) care masoara 5.7″ in diagonala. Unghiurile de vizibilitate sunt ok chiar si in lumina zilei, in plus, ecranul 2K ofera o experienta vizuala deosebita, mai ales cand urmarim continut video. Am fost placut surprins de acest panou LCD propus de HTC.

Al doilea display ce masoara 2″ in diagonala dispune de rezolutie 160 x 1.40 pixeli si este amplasat in zona ear-piece-ului deasupra de ecranul principal avand multiple intrebuintari. El poate de exemplu afisa starea vremii pe mai multe zile, poate oferi acces rapid la o serie de aplicatii favorite pe care utilizatorul si le poate pre-seta pe acest ecran, poate seta persoanele cele mai importante din agenda de contacte pe care sa le apeleze rapid, ofera acces rapid la muzica (piesele preferate), precum si vizualizare rapida a notitelor sau a evenimentelor salvate in calendar. De asemenea, ecranul secundar poate oferi acces rapid la informatii precum ora exacta, nivelul bateriei, starea vremii si alte mici notificari atunci cand ecranul principal al telefonului se afla in stand by, este stins (vezi foto mai sus).

Combinatia aceasta de doua display-uri color este interesanta si utila in task-urile zilnice ale posesorului de HTC U Ultra. Pe perioada testelor am apelta destul de dest la cel de-al doilea ecran pentru a-mi simplifica navigarea prin telefon.

Hardware

HTC a echipat modelul U Ultra cu chipsetul Qualcom MSM8996, care ofera procesorul quad-core Snapdragon 821 pe care il intalnim si pe Google Pixel (telefon produs tot de HTC) si acceleratorul grafic mobil Adreno 530 care alaturi de 4GB memorie RAM si 64GB (pe modelul testat de noi, insa exista si varianta cu 128GB) spatiu stocare fisiere, contribuie la o experienta de utilizare si de gaming fluida.

In testele benchmark efectuate pe telefonul U Ultra, acesta a realizat un scor de 129.783 puncte in aplicatia AnTuTu si 1.707 puncte single-core, respectiv 3.936 puncte multi-core in aplicatia Geekbench 4.

Cand vine vorba de conectivitate HTC U Ultra dispune de tot ce ai nevoie: de la conectivitate 4G LTE, la Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA, NFC, Bleutooth 4.2, GPS, GLONASS, USB-C (conector reversibil). Poate singurul minus ar fi lipsa portului infra rosu si al radioului FM.

Sunetul este redat prin doua difuzoare stereo. Cel amplasat in zona ear-pieceului are rol de a reda inalte iar cel din partea de jos de langa portul USB-C reda bass-ul (joase). Cu toate acestea cele doua difuzoare stereo nu ofera nimic special daca ar fi sa le comparam calitatea audio cu ceea ce oferea difuzoarele cu tehnologie Boomsound din anii anteriori. Totusi, e un plus faptul ca vine cu doua difuzoare stereo. Galaxy S8 de exemplu, nu dispune de un al doilea difuzor.

Software

HTC introduce o noua versiune Sense UI care este la fel de curata ca si pe modelele de smartphone anterioare (HTC 10 sau One A9). In plus, versiunea sistemului Android este 7.0 Nougat si primeste imediat ce e despachetat actualizari de soft si de securitate. De asemenea Sense UI integreaza functiile necesare celui de-al doilea display pentru notificari. Totodata, daca dam scroll catre stanga dam peste functia HTC Blinkfeed, acel agregator de stiri si informatii personalizate pe care posesorul de U Ultra le va avea la indemana rapid doar printr-un simplu swipe (glisare pe ecran) spre stanga. Desigur, ca necesita setarea Blinkfeed-ului pentru ca acesta sa poata prelua informatiile dorite.

HTC Sense Companion, acel asistent virtual introdus in 2017 de mai toti producatorii de smartphone-uri pe varfurile lor de gama (telefoane premium), este aproape inutil pentru consumatorii romani atata timp cat nu e optimizat si actualizat ori adaptat pentru limba romana. Nu l-am utilizat decat de curiozitate, apoi am uitat ca functia exista.

Camera foto

U Ultra vine echipat cu o camera principala de 12MP ce beneficiaza de o apertura f/1.8 si un senzor cu pixeli de 1.55µm care poate capta video la o rezolutie maxima de 2.160p la 30 de cadre pe secunda si sunet 24-bit/192kHz. Mai dispune de stabilizare optica a imaginii, blit LED in doua tonuri, autofocus pe tehnologie laser si detectare a fazei, HDR, panorama si poate capta fotografii la rezolutie 4.096 x 3.072 pixeli.

Mai jos vedetei o galerie foto realizata cu camera principala a acestui smartphone si un video sample.

Camera frontala este echipata cu un senzor de 16MP cu tehnologie Ultra Pixel (de 4 ori mai sensibila la lumina), care permite realizarea de continut video in format Full HD si dispune de functie auto HDR, astfel ca selfie-urile vor iesi foarte misto, iar conversatiile din conferintele video vor fi de inalta calitate daca serviciul utilizat permite redare in stream Full HD.

Baterie

Capacitatea bateriei telefonului HTC U Ultra este de doar 3.000 mAh, mult sub ceea ce ofera concurenta la categoria phablet. HTC putea si ar fi trebui sa echipeze telefonul cu o baterie cu capacitate de macar 3.500 – 4.000 mAh, insa nu au facut-o astfel ca autonomia de functionare nu depaseste o zi de utilizare. Cei drept, odata incarcat 100% (procedura care se efectueza in mai putin de o ora multumita tehnologie Qualcomm Quick Charge 3.0 si a portului USB-C), telefonul iti ofera confortbail o zi de utilizare, astfel eviti stresul alergarii dupa o sursa de curent in timpul zilei.

Concluzie

Designul superb al carcasei din sticla (cu rama metalica) a carei textura reflecta intr-un mod inedit lumina, ne trimite cu gandul la abilitatea de camuflaj a cameleonui, acesta fiind si factorul cool al acestui gadget, astfel ca va atrage instantaneu atentia celor din jur. Totusi, fiindca este prea mare si impractic pentru cei cu mainile mai mici, HTC nu se poate adresa cu acest model de smartphone decat unui numar limitat de clienti: aceia cu palme mari si cu un buget la discretie. Telefonul are un pret de peste 3.000 lei. Explicatia pretului ridicat este data de cele doua ecrane color si de camera foto de pe spate, care reprezinta doua din atuurile acestui phablet, dar, haideti, sa vedem care sunt plusurile si minusurile telefonului.

Plusuri:

Display-ul cu rezolutie 2K

Camera principala exceleaza si in condtii de luminozitate redusa

Estetica deosebita

Difuzoare stereo

Hardware performant (utilizare fluida)

Husa protectie carcasa inclusa cutia in care este livrat + carpa sters amprente

Minusuri:

carcasa imensa din sticla este sensibila la socuri mecanice (la prima scapare risti sa crapi carcasa)

nu dispune de rezistenta la apa, ceva ce orice varf de gama mai nou ne ofera

capacitatea baterie mica pentru un phablet de asemenea dimensiuni

camera foto de pe spate iese in afara carcasei prea mult, astfel ca telefonul danseaza usor pe suprafetele plane

HTC U Ultra este disponibil in oferta operatorilor telecom la abonament sau la liber, dar il gasiti si in oferta magazinelor de retail la pret intreg sau in rate. Noi, va recomandam, oferta celor de la eMAG.