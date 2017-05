Adata D8000L, noul powerbank ce poate fi utilizat si ca lanterna

Adata Technology anunta lansarea powerbank-ului Adata D8000L, ce poate fi utilizat atat ca sursa de iluminare cu LED-uri, cat si ca acumulator de incarcare a bateriei gadgeturilor. Spre deosebire de alte baterii externe care au un fascicul ingust de lumina incorporat, toata partea superioara a modelului D8000L este dedicata mai multor becuri LED care formeaza astfel o sursa de lumina puternica. D8000L este, de asemenea, rezistent la praf si la apa IEC IP54 si ofera 2.1A putere de incarcare, prin doua porturi USB.

Cu o putere de 200 lumeni, becurile LED integrate pe D8000L beneficiaza de expertiza si experienta ADATA. Prin urmare, D8000L este, de fapt, mai mult decat o baterie externa, oferind iluminare puternica, lucru care poate fi un factor extrem de important in anumite situatii. Pentru utilizatorii care petrec timp in aer liber, cele 17 ore de lumina oferite de un D8000L complet incarcat sunt extrem de utile. Lumina are patru moduri: standard, blit, blit lent si urgenta. Lumina de la D8000L acopera o zona larga si ajunge departe, spre deosebire de lanternele cu putere redusa, cu fascicul ingust si cu raza scurta de iluminare, adesea gasite pe alte baterii externe, precum si pe telefoane inteligente.

Modelul D8000L a fost testat conform standardelor IEC IP54 pentru praf si etanseitate la apa, avand rezistenta ridicata impotriva particulelor si a lichidelor. Este, de asemenea, acoperit de materiale rezistente la soc, rezultand un produs perfect pentru utilizare in orice mediu, acasa, la birou si in deplasari. Partea din spate a modelului D8000L se dovedeste a fi foarte utila, conceputa astfel incat consumatorii sa poata utiliza orice, de la monede la carduri de credit, pe post de stand de fixare a produsului.

Cu o putere de incarcare de 8000mAh, D8000L are doua porturi USB care ofera un total de 2.1A. Utilizatorii pot reincarca simultan doua dispozitive pentru a economisi timp, fiind in siguranta deplina datorita unei rezistente la soc si la foc. La fel ca toate bateriile externe ADATA si D8000L utilizeaza circuite inteligente multi-protectie proiectate pentru a preveni supraincarcarea, supra-descarcarea, supratensiunea, supraincalzirea si scurtcircuitul.