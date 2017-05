Nova 2 si Nova 2 Plus, anuntate de Huawei. Pret si alte informatii!

Asa cum era de asteptat Huawei a introdus noua generatie de smartphone Nova, si anume modelele Nova 2 si Nova 2 Plus cu un sistem dual de camera ca si varful gamei P10, dar si cu un design premium metalic si putere de procesare.

Nova 2 este un smartphone cu ecran LCD LPTS de 5″ in diagonala, in timp ce modelul Nova 2 Plus este dotat cu un ecran cu diagonala de 5.5″, insa ambele modele dispun de aceeasi rezolutie Full HD. In plus, ecranul este protejat de un strat de sticla usor curbata (2.5D) pe margini.

Ambele modele Nova 2 sunt echipate cu chipsetul Kirin 659, cu 4GB memorie RAM, 64 sau 128GB spatiu pentru stocare fisiere intern, cu tehnologie audio 3D surround AK4376A, ruleaza Android 7.0 Nougat si vine cu camere foto de 20MP pe partea frontala, respectiv o camera duala cu senzor de 12MP cu apertura f/1.8 si un senzor de 8MP cu zoom optic.

Nova 2 are integrata o baterie cu capacitatea de 2.950 mAh, in timp ce modelul mai mare vine cu o baterie de 3.340 mAh.

Huawei va incepe comercializarea celor doua noi modele Nova 2 si Nova 2 Plus din data de 16 iunie, in Asia, la un pret incepand de la 325 de euro si creste in funcie de modelul ales si de caracteristicile optionale disponibile. Aceste modele vor ajunge si pe piata din Europa in viitorul apropiat. Vom reveni cu informatii atunci cand le vom avea de la producator pentru piata romaneasca.