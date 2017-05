Brandul Evolio anunta X-Watch Sport cu GPS integrat pentru o monitorizare de mare acuratete a miscarii oamenilor activi si obtinerea de date in timp real: informatii despre altitudine, presiunea atmosferica, temperatura sau puls, conform comunicatului de presa trimis pe adresa redactiei noastre.

Datorita receptorului GPS integrat in acest smartwatch cu design sport, gadgetul poate fi utilizat in activitati precum alergatul, ciclism, drumetii montane deoarece “permite calcularea cu mare precizie a miscarii si implicit a energiei consumate, luand in considerare atat distanta parcursa cat si diferenta de altitudine.”

“Piata de Wearables a inregistrat in primele 4 luni din 2017 un progres semnificativ, de aproximativ 120 % fata de perioada similara a anului trecut. Evolio a inregistrat un succes remarcabil pe aceasta piata situandu-se in top 3 branduri de dispozitive purtabile. Cel mai bine vandut Smarwatch Evolio este modelul X-watch Pro cu peste 20.000 de unitati vandute in ultimele 12 luni”, a declarant Liviu Nistoran, CEO si fondator Evolio.”

Smartwatch-ul Evolio este echipat cu un ecran IPS tactil de 1.3″ in diagonala ce vine dotat cu mai multe fete de ceas de tip: sport, cronograf sau clasic.

Fiind compatibil cu cele mai populare sisteme de operare mobile (iOS si Android), X-Watch Sport poate prelua din smartphone apeluri si se poate vizualiza direct pe ecranul sau notificari de tip: SMS, Facebook, Wathsapp, Skype s.a.m.d.

Ceasul vine insotit de un dock station cu acumulator care poate fi utilizat si pe post de power bank, pentru ca smartwatch-l sa poata fi reincarcat la nevoie.

X-watch Sport va fi disponibil din luna iunie in retelele de retail la pretul recomandat de vanzare de 699 lei. Evolio spune ca primele 50 de ceasuri comandate de pe site-ul Evolio online, pot fi achizitionate de astazi 30 mai 2017, la pretul promotional de 499 lei.