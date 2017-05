Fondatorul sistemului Android lanseaza astazi Essential Phone, cu carcasa din titan si ceramica

Andy Rubin, unul din parintii sistemului de operare mobil Android, va anunta astazi lansarea primului sau smartphone cu ecran edge-to-edge, un sistem modular de atasare al accesoriilor proprii si carcasa realizata din materiale mult mai durabile (titan si ceramica) care sa reziste la impact cu podeaua.

Cu totii stim cat de usor se poate crapa un telefon mobil, ecranul fiind cea mai predispusa componenta a smartphone-ului la crapaturi. Avand in vedere ca Essential Phone are un ecran edge-to-edge de mari dimensiuni, nu stim cat de solid va fi acest smartphone, chiar daca producatorul sau, Andy Rubin, promite sa fie mult mai rezistent ca ceea ce se gaseste pe piata in acest moment.

In plus, telefonul vine cu un sistem modular care permite atasarea de accesorii precum o camera 360 prin intermediul unor pini conectori amplasati pe spatele telefonului, in imediata vecinatate a camerei foto duale. De asemenea, telefonul este echipat cu tot ce e perfromant in materie de componente hardware: cu procesorul Snapdragon 835 de la Qualcomm, are 4GB memorie RAM si 128GB spatiu pentru stocare interna a fisierelor si o baterie de 3.040 mAh.

Pentru inceput telefonul va fi comercializat numai in Statele Unite la pretul de 700$ din vara aceasta insa, daca va avea succesul scontat, start-up-ul infiintat de Andy Rubin ar putea comercializa acest model si in Europa. Telefonul poate fi deja precomandat de pe site-ul producatorului, in SUA.

