Una din primele tablete cu Android 7.0 Nougat de pe piata locala, Vonino Magnet M1 4G, este disponibila prin oferta Orange Best Deals a operatorului telecom online, dar poate fi achizitionata si din magazinele Orange din toata tara si a partenerilor autorizati.

Vonino Magnet M1 targeteaza segmentul business fiind echipata cu modem 4G LTE (Cat4 150/50Mbps), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n si ecran IPS cu diagonala de 10.1″ pentru productivitate on-the-go (in miscare), dispune de rezolutie HD – 1.280 x 800 pixeli, este echipata cu prorcesor quad-core MediaTek, are 2GB memorie RAM LPDDR3, 16GB spatiu intern pentru stocare fisiere (din care sunt disponibili 11.17GB) si o baterie de 6.500 mAh care permite utilizarea tabletei pe parcursul unei zile intregi conform producatorului.

“O data cu lansarea noului model de tabletă, Vonino Magnet M1 4G, aducem clienților noștri avantajul competițional al producătorilor certificați Google Mobile Services prin livrarea unei tablete de top alături de cea mai nouă versiune de Android, 7.0 Nougat, la scurt timp după lansarea oficiala Google” a declarat pentru Gadget Talk Romania, Dragos Vasile, General Manager Vonino.

In plus, tableta Magnet M1 dispune de GPS, Bluetooth si vine cu pachetul Microsoft Apps gata pre-instalat (Word, OneNote, Excel, etc). De asemenea, mai dispune de 2 camere foto cu autofocus si senzori de 2 si 5 megapixeli.

Pretul tabletei Vonino Magnet M1 4G

Tableta poate fi achizitionata la pret intreg direct de pe site-ul producatorului sau din retail la pretul de 749 lei (tva inclus). Si, aveti si varianta cu avans in rate lunare de 6 euro, impreuna cu abonamentul Orange Net 9, direct de pe site-ul operatorului telecom sau din magazinele acestuia.