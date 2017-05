Zenbook 3 Deluxe, Asus anunta cel mai subtire laptop de 14″ din lume

Saptamana aceasta se desfasoara Computex 2017, in Taipei, eveniment de la care nu putea sa lipseasca Asus, care a adus si lansat in cadrul expozitiei o sumendenie de noutati printre care si noul Zenbook 3 Deluxe, sau cel mai subtire laptop de 14″ din lume la cei 12.9 mm subtirime si doar 1.1kg in greutate.

Realizata in totalitate din aluminiu carcasa lui Zenbook 3 Deluxe ii ofera noului laptop din gama Zenbook un design premium cu margini aurii foarte slim si compact. Laptopul este dotat cu un panou IPS de 14″ cu rezolutie Full HD incorporat intr-un corp metalic de 13″, ceea ce inseamna ca marginile ecranului sunt super subtiri (masoara numai 7.46mm, iar raportul dintre ecran si corpul metalic este de 84%). Display-ul este protejat in premiera de un strat de 0.55mm din sticla Gorilla Glass 5.

Acest model este echipat cu o tastatura full-size backlit (iluminata) si cu 4 difuzoare stereo cu tehnologie Harman Kardon si amplificator audio.

Zenbook 3 Deluxe este echipat cu 2 porturi USB-C care integreaza tehnologiaThunderbolt 3 (transfer pana la 40Gbps) permitand astfel conectarea a doua monitoare 4K simultan, dispune de incarcare rapida si vine echipat cu noua generatie de procesoare Intel Core Kaby Lake i5-7200U si i7-7500U.

De asemenea, laptopul va fi disponibil in variante cu 8 sau 16GB memorie RAM LPDDR3 la 2.133 MHz, cu 512 GB SATA SSD sau 1TB PCI Express (PCIe) SSD, dispune de senzor de amprente pentru un plus de securitate cu suport pentru Windows Hello si ruleaza sistemul Windows 10.

Asus va incepe comercializarea noului model din vara aceasta la pretul de 1.200$ si creste in functie de caracteristicile optionale disponibile si alese de client.