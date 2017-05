Partener principal al Innovation Labs, Orange sprijina activ inovatia romaneasca pe zona Smart Cities

foto credit: Innovation Labs

Pe 22 mai, in Bucuresti, a avut loc etapa Demo Day 2017 a programului Innovation Labs dezvoltat de catre Tech Lounge. Aceasta etapa include finala (sesiune de pitching, demo proiecte) si premierea echipelor care au prezentat solutii din zona Smart Territories: agritech, securitate cibernetica, energie, sanatate & lifestyle, smart cities si retail. Pe tot parcursul evenimentului au fost angrenate la nivel national nu mai putin de 9 universitati din 6 orase, care au sprijinit timp de 3 luni de zile cele 63 de echipe/proiecte participante la editia Innovation Labs 2017, a carui partener principal este, la fel ca in anii trecuti, operatorul telecom Orange Romania.

Orange Romania, reprezentata de catre Liudmila Climoc in cadrul galei de premiere a castigatorilor editiei Innovation Labs 2017, a oferit doua premii speciale:

1) Primul premiu a fost acordat echipei Smity, din Bucuresti, care a fost aleasa castigatoarea track-ului Smart Urban Territories al platformei de crowdsourcing Imagine with Orange, unde echipele au fost invitate sa isi inscrie ideile. SMity a fost desemnata castigatoare din 39 de proiecte participante din intreaga lume. Premiul consta in participarea la un workshop ce va avea loc la Paris alaturi de echipa de inovatie Orange sau intr-un voucher Amazon de 250 euro. SMity propune o soluție de procesare inteligentă a datelor din infrastructura hardware Smart City dezvoltată de Orange în Alba Iulia. SMity integrează informații eterogene, precum datele de la senzorii uRadMonitor de calitate a aerului, informații privind fluxul de persoane și iluminatul public. Pe baza acestor fluxuri SMity prezintă un profil al vieții orașului accesibil și inteligibil persoanelor cu orientări profesionale și interese diverse, precum decidenții din zona politică și de afaceri, experții privind sănătatea publică, cultura sau infrastructura urbană, locuitorii orașului sau turiștii.

foto credit: Innovation Labs

2) Orange a oferit și premiul special Smart Territories, acordat echipelor PentestTools.ro (track-ul Cybersecurity) si SoftSchool (track-ul Smart Cities). Solutia Softschool a fost integrata cu solutia Orange Business Wi-Fi astfel incat autentificarea utilizatorilor (elevi, liceeni, profesori) pe hotspotul Wi-Fi Orange din unitatile de invatamant sa se realizeze “seamless”, fara a fi nevoie de introducerea de parole sau a altor informatii, utilizand contul de catalog electronic. Softschool este sprijinit de Orange Romania atat cu partea de integrare cu infrastrcutura de Wi-Fi, cu SIM-uri M2M si cu acces la API-ul de SMS Gateway pentru integrarea optiunii de notificare catre utilizatori (elevi, liceeni, parinti).

Lista completa a castigatorilor fiecarui track (categorii) din cadrul Innovation Labs 2017:

● Grand Prize – PentestTools.ro

● Best Business – YardLabs and VisageCloud

● Best Product – iOLA

● Best Pitch – werit.ro

● Best Energy – enerGO

● Best Health&Lifestyle – Sunee

Fiind principalul sustinator al Innovation Labs, Orange Romania, a sprijinit echipele cu tehnologie, mentorat si posibilitatea de testare in mediu real a solutiilor. Orange se implica active in zona IoT (Internet of Things) atat global, cat si local, fiind, de asemenea, partenerul Primăriei Alba Iulia pentru implementarea proiectului Smart City in cadrul caruia a pus la dispoziţia concurenţiilor Innovation Labs API-urile solutiilor instalate la care acestia s-au putut conecta pentru a-si construi si dezvolta aplicatiile.