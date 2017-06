G6 Plus si G6 Pro, asteptate sa debuteze luna aceasta in Coreea de Sud

Lansat in cadrul Mobile World Congress 2017, in Barcelona, cu procesorul Snapdragon 821 din cauza clauzei de exclusivitate detinuta de Samsung prin contractul de construire a chipseturilor Snapdragon 835 in uzinele producatorului sud coreean si a nerabdarii celor de la LG Electronics de a lansa pe piata varful sau de gama pe 2017 cat mai repede, telefonul LG G6 nu beneficiaza de cel mai puternic hardware disponibil anul acesta motiv pentru care al doilea producator din Coreea de Sud, se zvoneste, ca ar putea introduce pe piata de luna aceasta doua noi variante ale lui G6, si anume: LG G6 Plus si G6 Pro, cel putin asta sugereaza o publicatie sud coreeana cunoscuta.

Modelul LG G6 Plus ar putea sosi cu un sistem de incarcare wireless, 128 GB memorie interna pentru stocare fisiere si un pret de 890$, in timp ce modelul LG G6 Pro va iesi pe piata cu numai 32GB spatiu intern de stocare si un pret mult mai avantajos de doar 700$. Pretul actual al modelului anuntat in februarie, variaza undeva intre 700 si 760 de $, in functie de dotarile optionale disponibile.

La aceata ora nu se stie cu exactitate daca acestea sunt sigurele modificari aduse specificatiilor tehnice ale telefoanelor LG G6 Plus si G6 Pro, sau daca vor sosi cu ecrane cu diagonale si rezolutii diferite, respectiv cu baterii de diferite capacitati mAh si, eventual, cu noul procesor Snapdragon 835 produs de Samsung pentru producatorul american Qualcomm.

Un alt smartphone asteptat sa debuteze ceva mai tarziu anul acesta este LG V30, care ar putea beneficia ca si modelele din gama V anterioare de doua display-uri, dar si de un sistem de camera duala pe spate.