Moto Z2 Play anuntat cu procesor Snapdragon 626 si noi Moto Mod-uri

Dupa luni de scurgeri de informatii si imagini in presa online Lenovo a decis ca este timpul ca saptamana aceasta sa lanseze pe piata noua generatie de Moto Z Play, modelul Moto Z2 Play, care este ceva mai subtire si mai bine dotat comparativ cu cel de anul trecut (2016).

Moto Z2 Play este dotat cu un ecran IPS LCD de 5.5″ in diagonala cu rezolutie Full HD, vine cu noua generatie de procesor octa-core de nivel mediu de la Qualcomm, Snapdragon 626 tactat la frecventa de 2.2GHz. Telefonul va fi disponibil in variante cu 3 si 4GB memorie RAM, respectiv 32 si 64 GB memorie interna (ROM).

In plus, noul Moto Z2 Play anuntat saptamana aceasta dispune de o baterie de 3.000 mAh care conform precizarilor facute de Lenovo ar oferi pana la 30 de ore de utilizare si posibilitatea de incarcare rapida prin tehnologia Moto TurboCharge, care in doar 15 minute, poate oferi pana la 8 ore de baterie. Telefonul dispune de conectivitate prin port USB-C, Bleutooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC, GPS si camere foto de 5MP frontal cu apertura f/2.2, respectiv una cu senzor de 12MP pe spate cu apertura f/1.7 si blit LED.

Telefonul Z2 Play dispune de oarece protectie la apa si praf.

Moto Z2 Play va fi comercializat ceva mai tarziu anul acesta in Europa la un pret de aproximativ 550 de euro, alaturi de noile Moto Mod-uri: Moto GamePad cu baterie proprie de 1.035 mAh ce costa 70 euro, la fel ca si Moto JBL SoundBoost 2, in timp ce Moto Style Shell (mod care va permite incarcare wireless) va costa 35 de euro.

