Nvidia anunta laptopurile de gaming Max Q, la fel de subtiri ca un Macbook Air

Jensen Huang, seful Nvidia tine in mana dreapta un laptop de gaming de acum 2 ani, iar in stanga noul Max Q

In cadrul Computex 2017, Nvidia a anuntat si prezentat noua gama de laptopuri de gaming revolutionare Max Q dezvoltata in colaborare cu NASA (parte integranta a misiuni de lansare a oamenilor in spatiu), care aduc ca mare noutate performanta superioara de gaming intr-un design la fel de compact si subtire ca cel al notebook-urile (laptopurile business). Astfel, intram intr-o noua era in care nivelul superior de performante necesare zonei de gaming va deveni mult mai portabil, compact si mai subtire prin intermediul inovatiei aduse de catre cei de la Nvidia.

Acest lucru este posibil multumita optimizarii si configurarii arhitecturii Nvidia Pascal, a proiectarii cu mare precizie a designului laptopului, a placii grafice, driverelor si componentele termice si electrice, asigurand astfel o eficienta maxima. Masurand numai 18 mm grosime (la fel de subtire ca un MacBook Air) si doar 2.2 kg, Nvidia Max Q ofera pana la 70% mai multa performanta de gaming decat oricare alt gadget disponibil in prezent pe piata.

Placa grafica GeForce GTX 1080 este fabricata prin procesul tehnologic FinFET de 16nm, fiind prevazuta cu o memorie GDDR5X de ultima generatie. Max Q combina o noua modalitate de operare a placilor grafice pentru obtinerea unei eficiente maxime, cu optimizari cum ar fi o curba de clocking optimizata de joasa tensiune, valorificand astfel performanta de gaming si, in acelasi timp, reducand consumul de energie.

Sistemele de racire din laptopurile Max Q sunt proiectate cu un design sofisticat termic si electric pentru a putea oferi performantele de varf gamerului in acest design foarte subtire si compact. Laptopurile suporta integral platforma de gaming GeForce care vine cu cele mai noi tehnologii, drivere Game Ready, tehnologie de display NVIDIA G-SYNC, VR, gaming 4K si sunt compatibile si cu NVIDIA GeForce Experience. Odata cu lansarea noii game de laptoprui de gaming, Nvidia introduce si tehnologia WhisperMode, care reduce nivelul de zgomot produs de acestea in timpul rularii jocurilor. WhisperMode gestioneaza in mod inteligent rata de frame-uri si configureaza simultan setarile grafice ideale pentru eficienta optima. Aceasta tehnologie poate fi ajustata individual de fiecare utilizator al laptopurilor cu placi grafice din seria Pascal si va fi disponibila prin intermediul unui update de software pentru GeForce Experience.

Laptopurile Max Q cu GeForce GTX 1080, GTX 1070 sau GTX 1060 vor fi disponibile incepand din 27 iunie, prin intermediul producatorilor si furnizorilor de top la nivel mondial, inclusiv Acer, Aftershock, Alienware, ASUS, Clevo, Dream Machine, ECT, Gigabyte, Hasee, HP, LDLC, Lenovo, Machenike, Maingear, Mechrevo, MSI, Multicom, Origin PC, PC Specialist, Sager, Scan, Terrans Force, Tronic’5 și XoticPC.

Specificatiile, preturile si disponibilitatea fiecarui brand in parte poate varia la data la care ele vor aparea pe piata.