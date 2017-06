“Shhhh!! Pune-ti naibi telefonul pe silent!” Le-ai rostit sau le-ati auzit rostite?

“Shhhh!!! Pune-ti naibi telefonul pe silent!” Sunt doua din frazele pe care, poate, le-ati auzit din diferite motive in trecut sau pe care le-ati rostit atunci cand cineva v-a deranjat utilizand smartphone-ul care fara indoiala este cel mai indragit gadget din ultimii 10 ani, insa stim sa il folosim in viata de zi cu zi ca pe un telefon in asa fel incat sa nu ii deranjam pe cei din jur?

In editorialul de astazi, mi-am propus, sa evidentiez cateva lucruri despre modul cum trebuie utilizat smartphone-ul atunci cand ne aflam in public fie ca mergem la cinematograf, la teatru, la o cafea, intr-un restaurant, in cluburi sau in timpul programului de lucru la birou. Un mini cod al gentleman-ului high-tech daca vreti.

In general, omul (de la cel mai tanar la cel mai in varsta posesor de smartphone) nu prea stie sa utilizeze smartphone in public. Aproape peste tot pe unde mergem sa socializam, ca o facem in timpul nostru liber sau in interes de serviciu, realizam ca, cuiva ii suna mereu telefonul, iar unele tonuri de apel sunt de-a dreptul deranjante, chiar ridicole. Unii dintre noi uitam ca, atunci cand ne aflam in mijlocul oamenilor, e important sa tinem cont si de cei din jur.

Recent, a fost mediatizat incidentul lui Florin Piersic junior, incident care a avut loc de ziua copilului. Deranjat fiind de un spectator din primele randuri, care nu numai ca nu-si pusese telefonul pe modul silentios, dar chiar raspunsese ostentativ la telefon in timp ce actorul incerca sa incheie o scena dintr-o piesa pregatita cu aceasta ocazie, a zilei copilului. Piersic junior si-a iesit din fire si a parasit scena refuzand sa mai joace pentru public. Desigur, ca nu e cea mai eleganta optiune de a incheia un spectacol, mai ales daca lumea prezenta platise un bilet sa vada spectacolul, insa nici nu putem sa il invinuim pe actor. La urma urmei, trebuie sa stim cu sa procedam cu smartphone-ul atunci cand alegem sa mergem la o piesa de teatru, la un spectacol, la cinematograf ori la un concert. Un cod de etica morala.

In toate aceste cazuri e important ca telefonul sa fie pus pe modul silentios (pus pe mut atat la apeluri, cat si la notificari) pe toata durata evenimentului, iar daca primim un apel fie iesim afara pentru a putea conversa cu apelantul, fie amanam discutia telefonica dupa iesirea de la eveniment. Probabil ca ati observat cat de deranjat e atunci cand urmariti un film la mall, iar in mijlocul actiunii cineva de pe locurile din fata scoate telefonul sa-l butoneze sau sa vorbeasca la el.

Nu acelasi lucru este valabil in cazul unei iesiri la restaurant, o cafenea, pizzerie, intr-un mijloc de transport in comun sau prin mall. In acest tip de scenariu este acceptabila si varianta setari volumului ringtone-ului (soneriei de apel) la un nivel cat mai mic, mai ales ca fiecare smartphone vine cu o serie de presetari ajutatoare (profiluri) numai gata de activat cu un simplu tap pe ecran atunci cand ne aflam intr-unul din scenariile mai sus mentionate pentru a nu-i deranja pe cei din jurul nostru. Ba chiar exista presetari care permit activarea si dezactivarea modului silentios intr-un anumit interval orar din zi sau din noapte.

In concluzie, e drept ca, uneori, uitam de aceste setari si ca ne amintim abia dupa ce primim un apel sau auzim o notificare sonora emisa de difuzoarele telefonului (ne pierdem des concentrarea, atentia ne este furata), insa indiferent unde ne aflam in public, e important sa tinem cont de cei din jur si, mai important, sa invatam sa utilizam corect moral si frecvent profilurile ‘Do not disturb / Nu deranjati’ din telefon, deoarce nu toata lumea e interesata de cat de cool e tonul nostru de apel, ori de cat de multe notificari primim pe Facebook sau de discutiile noastre telefonice in public.

V-ati confruntat cu astfel de situatii? Asteptam comentariile voastre pe acest subiect.