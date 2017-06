Xiaomi Mi TV Box 4K pentru Europa, cu Android si acces la Google Play store

Xiaomi este un brand chinezesc care s-a evidentiat in ultimii ani, intai pe piata din Asia si mai apoi global prin comercializarea de gadgeturi de o calitate destul de buna, ce sunt disponibile la un pret accesibil majoritatii. Pana de curand, in cadrul companiei, s-a aflat si Hugo Barra (fostul vice-presedinte al divizie Android in cadrul Google) care a fost adus pentru a face din brandul Xiaomi un nume emblematic la nivel global. Si, putem spune ca, inainte sa plece la Facebook, Hugo Barra, a reusit sa transforme compania chineza intr-un producator recunoscut la nivel global, inclusiv pe piata din Romania.

Xiaomi Mi Android TV Box este un astfel de produs realizat de brandul chinezesc, care ofera acces la continut de divertisment datorita sistemului de operare Android (versiunea Marshmallow) care permite instalarea de aplicatii din Google Play store, vizionarea de filme sau streaming de pe dispozitive compatibile pe televizor prin intermediul acestui mini tv box Xiaomi. Conectarea la un televizor se face prin intermediul cablului USB, apoi mini tv boxul trebuie conectat ca si un smartphone la o retea wi-fi pentru a avea acces online (internet).

Xiaomi Mi Android TV Box este foarte compact (cantareste 540 de grame si masoara 15 cm lungime x 15 cm latie x 6 centimetri grosime) si, pe langa telecomanda inclusa in pachet, gadgetul poate fi controla inclusiv prin intermediul comenzilor vocale multumita tehnologiei Bluetooth cu care vine dotat. Permite vizionarea de seriale TV, posibilitatea de a instala si juca jocuri din Google Play store, sau puteti asculta chiar si radio.

In ceea ce priveste caracteristicile tehnice, Xiaomi Mi TV Box este echipat cu un procesor quad-core (Cortex-A53) de 2 GHz, vine cu 8GB memorie interna (se poate adauga memorie externa Stick USB/HDD extern prin portul USB 2.0 disponibil) si 2GB memorie RAM LPDRR3, port HDMI 2.0, conexiune WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac si e capabil sa transmita imagini video la rezolutie 4K multumita decodarii HDR 4K H.265 VP9 Profile 2. Fiind un dispozitiv compatibil Google Cast, veti putea face stream la continut din browserul Chrome (i.e. clipuri de pe YouTube) de pe mobil sau laptop direct pe televizor. In plus, ofera acces la aplicatii Android precum Youtube, HBO, VLC, Play Music si altele care sunt deja preinstalate in memoria interna si mai mult, suporta Dolby si Digital True Surround (DTS) pentru o calitate superioara audio.

Xiaomi Mi TV Box va ajunge in curand si pe masa noastra de teste, in urma carora vom publica un review pe site. Disponibil in varianta pentru priza 220v (Europa) in oferta celor de la Gearbest, Xiaomi Mi TV Box are un pret de aproximativ 70$ + transport si taxe vamale (import). Puteti adauga acest cupon de discount GBMIBOX6.

Pentru oferta completa de produse Xiaomi, puteti consulta site-ul GearBest.