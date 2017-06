Apple anunta HomePod, un difuzor intelingent scump

Tot in cadrul conferintei de deschidere cu presa a editiei World Wide Developers Conference 2017, Apple, a anuntat, ceea ce compania numeste HomePod, un difuzor inteligent al carui pret este de 350$, iar demoul prezentat pe scena sugera ca ar trebui sa cumperi doua pentru o experienta audio stereo deosebita.

Dupa multi ani la rand, in care Apple nu a mai lansat nimic inovator multuminud-se numai sa actualizeze produsele deja consacrate din portofoliu, poate si din cauza disparitiei marelui vizionar si fondator Steve Jobs, producatorul american a lansat la inceputul acestei saptamani HomePod.

Unii ar spune ca e ceva nou si inovator, insa, din punctul nostru de vedere, nu e altceva decat un alt produs cu care Apple testeaza piata si nu oricum, la un pret destul de piperat, daca ne gandim ca ai nevoie de 2 astfel de HomePod-uri pentru o experienta stereo al caror pret total este egal cu cel al unui nou iPhone.

HomePod, cu a sa forma cilindrica si acel invelis (plasa acoustica), are propriul procesor la fel ca un computer (chipset A8), dispune de 7 difuzoare de inalte + un subwoofer orientat inspre tavan si un sistem unic de orientare in spatiu/locatie pentru a putea emite audio in asa fel incat sa poata acoperi incaperea in care a fost amplasat. Acest Homepod este echipat cu o serie de microfoane care ajuta la executarea de sarcini prin intremediul vocii la fel ca Google Home sau Amazon Echo si poate oferi raspunsuri la intrebari despre muzica si piesele care ruleaza in fundal.

HomePod costa 350$ si nu este altceva decat o boxa cu Siri integrat pentru a accesa Apple Music fara o telecomanda ci prin voce.