Apple lanseaza tabletele iPad Pro la WWDC 2017, cu 120Hz rata refresh

In cadrul conferintei de deschidere cu presa a World Wide Developers Conference 2017, Apple lanseaza tabletele iPad Pro ce sosesc cu o serie de imbunatatiri comparativ cu vechea generatie.

In primul rand display-ul este mult mai mare si ocupa mai mult spatiu, in timp ce carcasa si marginile sale sunt mult mai subtiri (vezi foto). Varianta de iPad Pro mai mica este dotata cu un ecran Retina de 10.5″ si beneficiaza de rezolutie 2.224 x 1.668 pixeli, in timp ce modelul mai mare vine cu un display Retina ce masoara 12.9″ in diagonala si beneficiaza de rezolutie 2.732 x 2.048 pixeli, ambele ecrane avand cea mai mare rata de refresh (120 Hz) in acest moment, ceea ce inseamna ca vor oferi o tranzitie foarte lina atunci cand accesam continut/site-uri prin browserul Safari comparativ cu tabletele standard care ofera display-uri cu o rata de refresh de doar 60Hz, cu pana la 18% mai eficient din punct de reflexie a luminii din ecran si o luminozitate maxima de 600 de nits.

Noile tablete iPad Pro vin de asemenea echipate cu chipsetul A10X Fusion pe 64 biti ce este cu pana la 30% mai puternic ca generatia anterioara de iPad Pro si beneficiaza de 6 nuclee (3 nuclee pentru performanta de top + 3 nuclee pentru eficienta consum energie) alaturi de un GPU grafic cu 12 nuclee cu pana la 40% mai performant, astfel ca editarea de continut video in format 4K sau randarea unei schite 3D va fi mult mai usor de realizat.

Bateria noilor tablete va oferi tot o singura zi de utilizare, insa dispun si de camere foto cu senzor de 12MP pe spate (practic camera foto principala de pe iPhone 7) si un senzor de 7MP pe fata pentru FaceTime cu stabilizator de imagine automat si blit Retina.

Poate cea mai interesante parte a noului iPad Pro este software-ul care odata cu actualizarea din toamna la iOS 11, va oferi o noua bara de lucru (taskbar), un nou sistem de fisiere, un nou sistem de multi-taskin in ferestre, functia drag and drop, la care se mai adauga si nou Apple Pencil cu un timp de raspuns mult mai bun.

De asemenea, Apple va comercializa si o serie de accesorii printre care si un adaptor si un incarcator USB-C, care va oferi celor interesati o incarcare mult mai rapida a bateriei si huse din poliuretan si piele, dar si faimoasa husa cu tastatura full size.

Pretul noilor tablete iPad Pro incepe de la 650$ pentru varianta de 10.5″ cu 64GB spatiu intern de stocare si creste in functie de marimea display-ului si a spatiului intern de stocare (maxim 512GB) pana la 1.100$.