Pretul laptopurilor Acer Aspire V Nitro Black Edition in Romania

Notebook-urile Acer V Nitro, anuntate la CES 2017, sunt acum disponibile si in magazinele partenerilor Acer din Romania. Echipate cu tehnologii audio premium, ecrane clare cu tehnologie IPS, cele mai noi placi grafice NVIDIA GeForce GTX seria 10 si procesoare performante Intel Core din generatia 7, modelele din seria Aspire V Nitro Black Edition (V Nitro 17 si V Nitro 15) sunt ideale pentru cei care isi doresc videoclipuri clare, jocuri fluide si sunet de calitate.

Seria Aspire V 17 Nitro cuprinde laptopuri echipate cu display de 17.3″ Full HD IPS cu tehnologie Acer ComfyView care limiteaza reflexiile. Sub carcasa din aluminiu, Acer combina procesoarele Intel Core i7-7700HQ pentru performanta ridicata, cu cele mai recente placi grafice NVIDIA GeForce GTX 1050Ti cu 4GB GDDR5, 16GB DDR4 RAM si spatiu de stocare de la 256GB disponibil pe un SSD Intel PCIe pana la 512GB SSD + 1TB HDD.

Seria Aspire V 15 Nitro cuprinde laptopuri echipate cu display de 15.6″ Full HD IPS cu tehnologie Acer ComfyView, iar ca specificatii amintim procesoarele Intel Core i7-7700HQ, placi grafice NVIDIA GeForce GTX 1060 cu 6GB GDDR5, pana la 16GB DDR4 RAM si spatiu de stocare de la 256GB disponibil pe un SSD Intel PCIe pana la 256GB SSD + 1TB HDD.

Laptopurile Aspire V Nitro sunt echipate cu ventilatoare metalice Acer AeroBlade pentru o evacuare termica mai eficienta, iar tehnologia Coolboost permite utilizatorilor sa controleze manual procesul de racire, atunci cand utilizarea intensa necesita ajutor suplimentar. Notebook-urile Aspire V Nitro includ si DustDefender, tehnologie care utilizeaza ventilatoare duale super-rapide cu rotatie inversa, pentru a indeparta depunerile de praf si pentru a imbunatati disiparea caldurii.

Experienta multimedia de inalta calitate este imbunatatita prin intermediul tehnologiilor audio de pe Aspire V Nitro, adica patru difuzoare cu Dolby Audio Premium si tehnologie Acer TrueHarmony Plus. Acer TrueHarmony Plus ofera o redare mai fidela si mai clara a sunetului, precum si un bass mai puternic, datorita design-ului special al difuzoarelor.

Toate modelele Acer V Nitro beneficiaza de garantia Free Pick Up and Return, adica preluarea prin curier a produsului defect in perioada de garantie si returnarea acestuia dupa repararea lui.

Pretul laptopurilor Acer Aspire V Nitro Black Edition:

Laptopurile Aspire V 15 Nitro sunt disponibile in magazinele partenerilor Acer din Romania la preturi recomandate incepand de la 5.999 lei pana la 6.699 lei, iar Aspire V 17 Nitro sunt disponibile la preturi recomandate incepand de la 5.699 lei pana la 6.599 lei.